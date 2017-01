Satte stopp för Moras supersvit i sudden











Henrik Larsson avancerade på den tomma isytan, laddade bössan och dundrade in 4–3 till Bik Karlskoga i förlängningen.

Därmed har Moras mäktiga segersvit kommit till ett slut.

– Det var det som var planen, säger matchvinnaren till Sportbladet.

Det var en seriefinal som motsvarade förväntningarna.

Frågan var om tabelltvåan Karlskoga kunde sätta stopp för Moras fenomenala svit på elva raka segrar i hockeyallsvenskan.

Svaret blev: ja.

– Vi hade som mål att sätta stopp för sviten och det lyckades vi med, säger Karlskogabacken Henrik Larsson nöjt.

Men det var Mora som fick en smakstart i Nobelhallen och satte 0–1 redan efter 2.43 av den första perioden genom Pierre Envall.

– Mora spelade med bra självförtroende i början, det var svårt att få tag i dem. Men vi jobbar på i andra och spelar bättre än vad vi har gjort på länge.

Det dröjde till mitten av den andra perioden innan det blev nytt nätrassel, och då kom allt på en och samma gång.

”Spelar mycket bättre”

Inom loppet av drygt tre minuter hann Karlskoga kvittera genom Henrik Rommel, släppa in 1–2 när Fabian Gunnarsson styrde upp en puck i krysset – och kvittera igen genom Theodor Lennström som satte 2–2 efter en blixtsnabb spelvändning.

Och när Thomas Valkvae-Olsen innan mittperiodens slut dessutom satte 3–2 på sin egen retur bakom målvakten Christian Engstrand kunde vi vädra ett slut på Moras segerrad.

Men bortalaget hade andra planer och kunde i tredje perioden sätta 3–3 när Jacob Nilsson rundade målvakten Andrew Engelage och hur kyligt som helst satte pucken i mål.

Matchen gick till ett sudden-avgörande och väl där var det hemmalaget som var starkast.

Kan mötas i finalen igen

Henrik Larsson valde att gå på eget avslut i ett två mot ett-läge.

– Jag såg bara en massa is att åka på, gick in i banan och sköt. Kul att se den gå in, säger matchhjälten.

Nu har Bik Karlskoga sju poäng upp till serieledande Mora och tio pinnar ned till Pantern på tredje plats. Med andra ord talar allt för en seriefinal mellan just Mora och Karlskoga om att få spela playoff till SHL senare i vår.

Så långt fram vill dock inte Henrik Larsson sträcka sig riktigt än.

– Det är tolv matcher kvar och i lever i nuet. Det är den melodin som vi tror på.

SHL har inte hunnit smyga sig in i tankarna?

– Vi har inte tänkt så långt, men självklart vore det hur kul som helst.

▪▪▪

En bit nedanför toppduon tappade Timrå något överraskande poäng mot Almtuna och föll med 3–4 i sudden i NHK arena.

Hemmalaget kom starkt tillbaka från 0–3 och kvitterade till 3–3 genom JVM-trion Jens Lööke, Elias Pettersson och Jonathan Dahlén – men sista ordet fick William Quist som avgjorde i förlängningen och ordnade extrapoängen till Almtuna.

▪▪▪

Samtidigt åkte succélaget Pantern på storstryk i Norrköping och kördes över med hela 5–1 mot Vita Hästen.

Skånelaget behåller trots allt tredjeplatsen i hockeyallsvenskan tack vare att jagande Timrå samtidigt föll mot Almtuna.

Tolv omgångar återstår i den haltande tabellen.