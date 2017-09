Togs av isen efter otäcka tacklingen

Foto: CMORE Filip Cruseman blev liggandes efter smällen

Halvvägs in i den första perioden.

Då satte Malmös Nichlas Hardt in en tackling bakifrån på Filip Cruseman.

Hardt fick 2+10 för checking from behind.

Det hettade till i försäsongsmatchen mellan Karlskrona och Malmö.

Malmö hade tagit ledningen med 1-0 när Nichlas Hardt kom snett in i en situation i offensiv zon. Han satte in en tryckare i ryggen på KHK:s Filip Cruseman som av bilder att döma flög in i sargen med huvudet före.

Cruseman blev liggande på isen och sågs över av en läkare.

Till slut kunde han ta sig av isen för egen maskin.

Innan den första perioden var över hann Malmö göra både 2–0, 3–0 och 4–0.

