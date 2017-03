HV71 vände efter mardrömsstarten

HV71:s slutspel började med en rejäl målvaktstavla.

Men Jönköpingslaget reste sig och vände till seger mot Färjestad efter ett sent avgörande av David Ullström.

– Det är sjukt viktigt, säger Simon Önerud i C More.

Färjestad kom till Jönköping med matcher i benen efter åttondelsfinalen mot Djurgården medan HV71 väntat in sin kvartsfinalmotståndare under en vilovecka.

Och nog verkade HV-keepern Linus Söderström lite trögstartad. 20-åringen, som imponerat storligen på slutet, sjabblade vid sitt första ingripande och Marcus Nilsson kunde göra matchens första mål för Färjestad efter bara 1,29.

– Det är en jättemiss, en blackout helt enkelt, säger experten Petter Rönnqvist i C More.

Men både Söderström och HV71 reste sig. Med bara en och en halv minut kvar av första perioden studsade pucken över FBK-backen Anton Grundels klubba vid offensiv blå och Mattias Tedenby stod för en blixtsnabb kontring där Filip Sandberg till slut kunde sätta 1–1 med ett distinkt direktavslut.

”Knappt jag förstår hur den går in”

I andra perioden var det öppna spjäll. Framför allt HV71 skapade mängder med chanser men utan att lyckas överlista Lars Haugen i bortamålet.

Länge såg det likaläget ut att överleva även slutperioden, men så med bara 3,12 kom ett förlösande hemmamål. David Ullström fick pucken av Lawrence Pilut och lyckades från kortlinjen tråckla in 2–1-målet.

– Det är knappt jag förstår hur den går in, men det är fräckt och bra gjort, säger Niklas Wikegård i C More.

Matchen slutade 3–1 sedan Simon Önerud satt sista målen i öppen kasse.

– Det är sjukt viktigt, vi börjar hellre med 1–0 än med 0–1 i röven, säger avslutande målskytten.

FBK:s tränaren Leif Carlsson var ändå nöjd med sitt lags insats.

– Jag tycker vi gör ett fruktansvärt bra försök att vinna här nere, säger han.

Andra matchen i kvartsfinalserien spelas på måndag i Karlstad.