Växjö vände och vann – efter chockstarten

Åtta sekunder, så mycket behövde Johan Olofssons på sig för att ge Leksand ledningen.

Det hjälpte ändå inte.

Växjö vände och vann – sin åttonde raka match.

– Vi jobbar oss in i det på ett jättebra sätt, säger tränare Sam Hallam till C More.

Leksand fortsätter att jaga Örebro på säker mark i SHL.

På lördagen väntade dock tuffast möjliga motstånd, mot SHL:s i särklass formstarkaste lag just nu, Växjö.

Leksand fick dock bästa, tänkbara start på matchen – men det skulle ändå inte hjälpa.

Leksand vann matchens första tekning, pucken gick bak till Ben Youds som slog ned pucken förbi Växjös mål.

Pucken studsade rakt till en framrusande Johan Olofsson , som klippte till direkt.

Fjärde snabbaste i historien

När pucken passerade mållinjen var åtta sekunder gånget i matchen – SHL:s fjärde snabbaste mål i historien.

– Ben försöker hitta mig i mitten, den går i sargen och hamnar perfekt på mitt blad. Det var bara att skjuta, säger Olofsson till C More.

Leksands glädje blev dock kortvarig.

Bara en minut och tolv sekunder senare släppte Atte Engren en dålig retur som Dennis Everberg kunde förvalta.

Målet innebar hans 15:e – och ensam skytteligaledning.

Åtta raka segrar

Växjös vändning fullbordades när Leksandsbacken Joe Piskula slog en indianare rätt till Liam Reddox, som tackade och tog emot och slog in 2–1.

Ledningen utökades till 3–1 tidigt i den tredje perioden och matchen slutade till slut 4–1 efter att det sista målet skjutits in i öppen kasse.

– Vi jobbar oss in i det på ett jättebra sätt. Vi går ut i tredje och spelar för att vinna, vi fortsätter trycka på och skapa och det betalar sig, säger Växjös tränare Sam Hallam till C More.

Växjö har nu åtta (!) raka segrar, och är nu bara sex poäng bakom serieledande Frölunda.

– Vi släpper in väldigt lite mål. Det är ett i dag, ett sist, ett innan det... jag tror det är fyra raka. Någonstans är det där vi landar. Vi gör ett bra jobb och har ett väldigt bra målvaktsspel, säger Hallam.

Leksand, i sin tur, har fortfarande tre poäng upp till Örebro.