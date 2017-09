Svensken hyllas i Rangers-debuten

Foto: Lymperopoul/CSM/REX/Shutterstock / Rex Features Lias Andersson kan vara på väg att ta en plats hos Blueshirts.

NEW YORK. Han spelade fram till det avgörande sudden death-målet – och var med och skapade en hel del även i övrigt.

Så Lias Andersson har all anledning att vara nöjd med nattens debut med New York Rangers på Madison Square Garden.

– Jo, jag tycker det gick jättebra. Och fantastiskt roligt var det. Jag kommer minnas den här kvällen, säger den 18-årige talangen till Sportbladet efter 1-0-segern.

Foto: Nam Y. Huh / TT / NTB Scanpix

Försäsongspremiären mellan New York Rangers och New York Islanders på Gardens buckliga is stod 0-0 efter full tid, men två och en halv minut in i övertidsperioden slog hemmalagets nya kids till.

Delaktig i enda målet

Lias Andersson fick pucken på blålinjen och spelade vidare till backen Neal Pionk, som snurrade bort Brock Nelson med en elegant fint, stack på mål och prickade in matchens enda mål.

– Jag hade precis kommit in på isen, fick en passning av Pionk och spelade tillbaka. Resten är historia, he he. Han stod för några väldigt fina moves där, säger Lias när vi träffar honom efteråt.

– Det var förstås kul att det slutade så. En skön seger.

Det gick bra för den 18-årige svensken – plockad av Rangers som nummer sju i draften i somras – även i övrigt.

Han bildade kedja med Michael Grabner och Pavel Buchnevich, var med och skapade en hel del framför och tog dessutom bra för sig i närkamperna längs sargerna.

– Ja, jag tycker det gick jättebra. Vi hade inte så många byten i egen zon och det är så man får räkna. Några skott på mål hade vi också, och fick igång lite snurr. Men det är lite tuffare att snurra på de här mindre rinkarna, det blir lite annorlunda spel, det märker man direkt, fortsätter han.

”Bett i spelet”

Coachen Alain Vigneault gillade vad han såg av den unge svensken, han också.

– Det blev en lite konstig match på grund av alla utvisningar, men jag tycker våra unga killar skötte sig bra, säger han.

– Lias hade några riktigt fina stunder där ute. Han tog bra beslut och jag gillar att han har lite bett i spelet.

Huruvida det innebär att den blågule ynglingen tar plats i den slutliga Rangers-truppen återstår att se, han måste fortsätta göra intryck på Vigneault under återstoden av den pågående träningscampen

Men i några timmar kan han i alla fall luta sig tillbaka och njuta av debuten.

– Det var verkligen fantastiskt roligt att komma ut på isen på Garden. Jag kommer helt att minnas den här kvällen, myser han.

▪▪▪

Tröstmål av Nylander

William Nylander prickade in ett mål direkt när Toronto inledde säsongen med ett besök i Ottawa.

Men det hjälpte inte.

Senators var mycket piggare och vann med 6-2, efter två mål signerade Mike Hoffman.

Johnny Oduya gjorde sin första match för Ottawa.

▪▪▪

Hischier målade direkt

Marcus Johansson fick mini-revansch på gamla lagkamraterna i Washington under sin första match med New Jersey Devils i The Rock i Newark.

”Mojo” bokfördes inte för några poäng, men Devils vann med 4-1.

Noterbart är också att Nico Hischier, draftettan från i somras, gjorde mål direkt – i en match söndertrasad av utvisningar, främst som följd av den hårdare bedömning av slashing och felaktig tekning som gäller från och med nu.

LÄS OCKSÅ Får spela premiären – trots kritiken