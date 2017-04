Uppgifter: Ytterligare NHL-förstärkning till VM

Men VM-drömmen över för skadade Gustafsson och Brodin

Inget VM för Erik Gustafsson (Avangard Omsk), men däremot ser Anton Strålman (Tampa Bay) ut att förstärka.

Svenska VM-truppen fylls på med NHL-proffs.

Enligt uppgifter till C More är Tampa Bay-backen Anton Strålman nu också klar för turneringen.

Däremot är VM-drömmen över för både VM-guldbacken Erik Gustafsson och Daniel Brodin.

Det är medvind för Rikard Grönborgs VM-bygge. I går fyllde John Klingberg och Eddie Läck på VM-truppen som redan innan dess innehöll fem NHL-spelare.

Och enligt C Mores uppgifter så fortsätter Tre Kronor att få positiva besked under påskhelgen. Anton Strålman ska enligt kanalen ha fått klartecken till spel efter medicinsk undersökning. Tampa Bays assisterande kapten ansluter därmed till sin lagkompis Victor Hedman som redan tackat ja till VM-spel.

Backsidan ser därmed oerhört stark ut med nämnda Tampa-backar, John Klingberg och Alexander Edler.

Två skador igår

Något VM blir det däremot inte för KHL-backen Erik Gustafsson. Avangard Omsk-spelaren som var med och tog VM-guld på hemmaplan skadade sig under gårdagens möte med Lettland och fanns inte med på isen när back to back-mötet i dag inleddes. Enligt C More är därmed VM-spel uteslutet.

Det gäller även Daniel Brodin som skadade sitt knä illa i gårdagens match. Där inväntas man fortfarande röntgenbesked för att se hur lång bortovaron blir.