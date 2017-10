Kilpeläinen hyllas efter Örebros seger

”Han gör räddningar som inte många andra målvakter gör”

LINKÖPING. Örebro har gått från botten till toppen – när det gäller insläppta mål.

Då hyllas målvaktsvärvningen Eero Kilpeläinen.

– Jag tycker såklart han är bäst i ligan, säger lagkamraten Alexander Hellström.

Örebro hade stora problem defensivt förra säsongen. Totalt släppte de in 155 mål, bara Rögle och Leksand släppte in fler. Inför den här säsongen plockade man in målvakten Eero Kilpeläinen, 32, som förra säsongen blev utsedd till finska ligans bäste målvakt och han har imponerat stort.

Mot Linköping räddade han 28 skott och blev utsedd till matchens lirare när Örebro vann med 4-1.

– En laginsats. Vi gör ett bra jobb just nu och killarna blockar många skott, säger Kilpeläinen.

Förra året släppte Örebro in 2,98 mål per match. I år är den siffran nere på 1,8 mål per match – vilket är näst bäst i hela ligan. Även om Kilpeläinen själv inte vill ta åt sig någon större ära i det menar lagkamraterna att han är den största anledningen till att Örebro inlett säsongen så bra defensivt.

– En riktigt bra målvakt. Grym. Det känns som att han har övertaget i de flesta duellerna. Han gör räddningar som inte många andra målvakter gör och är en nyckel i vårt lag, säger Filip Ahl.

Backen Alexander Hellström:

– Han har varit fantastisk. Vi känner oss trygga med systemet, men framförallt har Eero varit grym, säger Hellström

Hur högt rankar du honom i ligan?

– Det är tidigt, men jag tycker såklart han är bäst i ligan, än så länge i alla fall. Något annat kan jag inte säga, säger Hellström och skrattar.

Men Kilpeläinen vill som sagt hellre prata om lagets insats än sin egen.

– Det är ingen enmansshow. Ingen kan göra det på egen hand. Ingen är större än laget, säger han.

Det blir inga Hudashows från dig?

– Nej. Förmodligen inte, säger Örebomålvakten.

FAKTA Matchfakta Matchen: +++

Domare: +++ +++++ : Viktor Ekbom, b, ÖHK: Hård och rejäl i egen zon. Uppoffrande spelstil. ++++ Christopher Mastomäki, c, ÖHK : Satte kvitteringen med en projektil, och var inblandad i ytterligare några farligheter. +++ Derek Roy, c, LHC: Stundtals gör han lite som han vill känns det som. ++ Chad Billins, b, LHC: Fortsätter imponera. Målskytt. Spelade mest på isen (22.39 min) + Linus Arnesson, b, ÖHK: Matchades flitigt, och gjorde sig förtjänt av istid. Stabil. +2. Matchens målvakt: Eero Kilpeläinen, ÖHK : Bäst på isen. 28 räddningar, flera kvalificerade. Läs mer

BILDBYRÅN