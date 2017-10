Wennerholm: Krisen på isen över – men fortsätter på läktaren

SKELLEFTEÅ. Skellefteå krossar HV71 med 6-2 och vinner sin första hemmamatch för säsongen

Och krisen på isen är över.

Men på läktaren fortsätter den.

Inte ens fullsatt, trots att biljetterna var gratis.

Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN Många tomma stolar i Skellefteås hemmapremiär mot Färjestad häromveckan.

Jag kan inte låta bli att undra hur många som kommit om de fått betala för biljetterna, en torsdagsomgång med skrämmande låga publiksiffror på sina håll.

Jag skrev om publikkrisen redan efter två omgångar och den har bara djupnat sedan dess.

Brynäs drog 3 532 hemma mot Karlskrona,

I Ängelholm kom bara 3 350 för att se Rögle-Djurgården, trots målfesten och 8–7 mot Malmö senast.

Men det känns nästan som det derbyt bara bevisade att Rögle måste göra åtta mål varje gång för att vinna hockeymatcher den här säsongen.

I Luleå och Växjö var det just över 4 000.

Utsålt, men långt ifrån fullsatt

Själv satt jag tillsammans med gratispubliken och såg ett Skellefteå som personifierat den nedåtgående spiralen i de två första hemmamatcherna.

Hemmapremiären mot Färjestad drog sämsta premiärpubliken på elva år med 4 203.

I andra matchen mot Växjö kom det 4 317 och hemmasnittet var nere på skrämmande låga 4 260.

Då har Skellefteå ändå varit i en dykande trend och tappade nästan 400 åskådare per match förra säsongen då snittet hamnade på 4 686.

Nu skänkte Skellefteås sponsorer bort biljetterna och den officiella publiksiffran blev utsålda 5 801, men jag kan garantera att alla som plockat ut sina biljetter inte använt dem i vändkorsen i alla fall.

Det var utsålt, men långt ifrån fullsatt.

Jag räknade till ett hundratal tomma stolar och ståplatsläktaren var långt ifrån så packad som jag sett den.

Och jag kan inte låta bli att undra hur många som hade kommit om de fått betala för biljetterna.

Konstgjord andning

Nu åkte Skellefteås hemmasnitt upp rejält, men det känns det mer som konstgjord andning.

Jag vet inte vad tappet i Skellefteå beror på. Det enda jag kan tänka mig är att publiken blev mätt på framgång efter de två SM-gulden och sex raka SM-finalerna.

Ändå tycker jag att det är en gåta.

Skellefteå Kraft Arena rymmer 5 801, men var bara utsåld i de båda derbyna mot Luleå förra säsongen.

Då har ändå Skellefteå några av SHL:s största spelarprofiler i namn som Jocke Lindström och Oscar Möller och flera andra starka namn.

Den här säsongen har faktiskt en match redan varit utsåld, men det var en träningsmatch i det mot Björklöven i början av september.

Det säger väl allt om hur galet publikdragande det västerbottensderbyt är.

Men när det gäller tryck på läktaren, var publiken här i Skellefteå en viskning mot vad jag upplevde i Umeå på onsdagskvällen.

Det derbyt vann definitivt Björklöven, då det var ett sagolikt drag i ett utsålt - och då menar jag också fullsatt - T3 Center.

Men de som kom på den här matchen mot HV71 behövde inte gå hem besvikna.

Frölunda nya krislaget

De fick se en målfest då Skellefteås tog säsongens första hemmaseger (6-2) och de fick se de båda kanadensarna Bud Holloway och Matt Anderson göra sina första mål för säsongen. Och Bud Holloways mål var en klassiker.

Han nickade in 4-2, då pucken studsade upp och tog vägen via hans hjälm och dalade in bakom Linus Söderström.

Den där typen av mål man kommer att minnas även då säsongen är över.

Segern mot HV71 borde ge Skellefteå arbetsro efter en säsong som annars hade startat knackigt.

När de kan spela ut, som de kunde när självförtroendet växte i den här matchen, är de ett av SHL:s absolut mest sevärda lag.

Och något krislag är de inte längre.

Nu är det Frölunda som får ta över den pinnen, efter ny förlust (2–3) borta mot Luleå.

Seriefavoriterna från Göteborg är inte ens på slutspelsplats efter fem spelade matcher.

De är elva i en tabell där de bara har Örebro, Mora och Rögle bakom sig.

Vem hade trott det?