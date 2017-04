Efter smällen – HV-stjärnan tillbaka

JÖNKÖPING. Här är beskedet som får HV-fansen att jubla.

Stjärnan Martin Thörnberg var tillbaka på is efter sin pungskada – och han räknar med att spela den sjunde och avgörande finalen.

– Det får kosta vad fan som helst, säger Thörnberg till Sportbladet.

Thörnberg under HV:s träning Foto: Johannes Hägglund

HV71 vann borta mot Brynäs och nu väntar en sjunde och avgörande match i morgon. Jönköpingslaget hade frivillig träning på is under förmiddagen och nio utespelare och två målvakter var med.

En av utespelarna som var med var Martin Thörnberg , 33, som saknats i de två senaste finalerna.

– Sjukt kul att vara på is, säger Thörnberg.

”Får kosta vad som helst”

Hur känns benen?

– Det är lite ringrostigt, men det kändes ändå jäkligt bra för att ha varit borta så många dagar.

Hur kändes pungen då?

– Jag kände inte av det någonting, säger HV-stjärnan.

Det här var ett litet test eller?

– Ja.

Och positiva besked?

– Ja, jag hoppas det. Vi får se i morgon, säger Thörnberg.

Men det känns som att du kommer att spela.

– Ja, det får kosta vad fan som helst.

Vad kan stoppa dig från spel?

– Ingenting.

Du kan säga att du spelar i morgon?

– Jag hoppas det. Svårt att säga, om man får något bakslag, men som det känns nu känns det bra.

Har du något specialskydd?

– Nä, bara ett nytt susp som sitter lite bättre, säger Thörnberg.

Sköt sönder suspen

I den fjärde matchen var olyckan framme då Brynäs Jonathan Pudas sköt sönder HV-forwardens suspensoar, och pungskadan har alltså hållit Thörnberg borta från spel i de två senaste matcherna.

– Det har varit ett helvete. Men jag visste att vi skulle vinna i går. Jag stannade hemma och laddade, säger Thörnberg.

Vad talar för er i morgon?

– Det är slut på larverier nu. Vi ska gå in och köra. Det är sista matchen för säsongen och det finns ingenting att spara på. Det är bara att chippa in allt man har, säger Thörnberg.

Har det varit larvigt tidigare?

– Larvigt är fel ord, men det har varit lite krampaktigt. Nu är det bara att njuta. Ett av lagen kommer att vinna, så enkelt är det.

– En sjunde avgörande är drömmen. Förmodligen får man aldrig uppleva det igen, säger Thörnberg.

SM-final sju spelas i Jönköping lördag klockan 15.15.