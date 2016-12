Förbundet: ”De ska ge fan i våra spelare”

FAKTA

Totalt 118 svenskar spelar i NHL (68 svenskar) och farmarligan AHL (50) för tillfället. Av dem är 35 stycken mellan 18 och 22 år gamla:

NHL (8): Hampus Lindholm, 22 år, Anaheim, Anton Blidh, 21, Boston, Elias Lindholm, 22, Carolina, Alexander Wennberg, 22, Gustav Forsling, 20, Chicago, Columbus, Filip Forsberg, 22, Nashville, William Nylander, 20, Toronto, André Burakovsky, 21, Washington.

AHL (28): Andreas Englund, 20, Binghamton, Erik Karlsson, 22, Charlotte, Lucas Wallmark, 21, do, Daniel Zaar, 22, Cleveland, Robin Kovacs, 20, Hartford, Malte Strömwall, 22, do, Christian Djoos, 22, Hershey, Gustav Olofsson, 22, Iowa, Robert Hägg, 21, Lehigh Valley, Adrian Kempe, 20, Ontario, Linus Arnesson, 22, Providence, Daniel Muzito Bagenda, 20, Rochester, Alexander Nylander, 18, do, Carl Dahlström, 21, Rockford, Robin Norell, 21, do, Robin Press, 22, do, Anton Lindholm, 22, San Antonio, Nick Sörensen, 22, San Diego, Julius Bergman, 21, San Jose Barracuda, Jacob de la Rose, 21, St John's, Rasmus Andersson, 20, Stockton, Oliver Kylington, 19, do, Ludwig Byström, 22, Texas, Andreas Johnsson, 22, Toronto Marlies, Tobias Lindberg, 21, do, Dmytro Timashov, 20, do, Lukas Bengtsson, 22, Wilkes–Barre/Scranton, Oskar Sundqvist, 22, do.

Källa: eliteprospects.com.