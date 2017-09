Modos Morin knäckte Djurgården

Djurgården var på väg mot full pott i dubbelmötet mot Modo.

Men Modo kom tillbaka sent i andra matchen på två dagar.

Matchhjälte: nyförvärvet Sidney Morin.

I helgen reste Djurgården norrut för ett dubbelmöte med Modo.

De regerande mästarna tog sin första seger under lördagen via ett 0–3-resultat – och såg länge ut att kunna följa upp bedriften under söndagen.

En bit in i tredje perioden ledde Djurgården med 0–1, men då klev det amerikanska nyförvärvet Sidney Morin fram.

Först kvitterade hon, och gjorde därmed Modos första mål på drygt 117 minuters speltid.

Sedan klev hon fram och avgjorde hela tillställningen – endast 18 sekunder från slutet.

Tung start för regerande mästarna

– Vi behövde det här. Vi hade spelat bra mot Djurgården och skapade massor, men det var väldigt frustrerande att vi inte fick in pucken, säger Sidney Morin till Allehanda.se.

Därmed har Modo inlett säsongen med fyra segrar på sex matcher. För de regerande mästarna Djurgården har det startat tyngre, med en seger av fyra möjliga.

– Vi är värda den här segern och jag är sjukt stolt över hur vi krigar för varandra i dag, säger Modos tränare Björn Edlund till klubbens hemsida.

I söndagens andra ”lunchmatch” besegrade Leksand nykomlingarna Göteborg i en målrik historia. Slutresultatet skrev till 8–6 för dalalaget.