Första Vegas-målet för NHL-svensken

Foto: USA TODAY Network / Sipa USA Oscar Lindberg sätter sitt första mål för Vegas Golden Knights.

NEW YORK. Vegas Golden Knights vet fortfarande inte hur det känns att förlora.

Oscar Lindberg såg i natt till säkra andra raka segern, borta mot Colorado, med sitt allra första mål för nya klubben.

Foto: USA TODAY Network / Sipa USA

Det går inte att säga något annat än att nykläckta NHL-laget Vegas Golden Knights levnadsbana börjat på bästa sätt.

De vann sin urpremiär mot Vancouver i söndags med 9-4 (!) – och följde upp med en 4-1-seger mot Colorado Avalanche i Pepsi Center i natt.

Plockades från Rangers

Oscar Lindberg, hämtad från New York Rangers i sommarens expansion-draft, gjorde sin debut för nya klubben – och högg till direkt.

Under en snygg upprullning i ett powerplay 7.47 in i första perioden dök han upp vid ena stolpen och kunde raka in 3-0 i praktiskt taget tom kasse.

Svenske målvakten Oscar Dansk fick visa upp sig i tredje perioden och stoppade samtliga 13 skott ett ivrigt Colorado avlossade på honom.

▪▪▪

Succé-comeback av Janmark

Mattias Janmark spelade sin första hockeymatch på över ett år när Dallas Stars inledde sin försäsong med en fajt mot divisionsrivalen St. Louis.

Och det gick hur bra som helst.

Den 24-åriga stockholmaren bidrog med både ett mål och en assist – och Texas-laget vann med 5-3.

▪▪▪

Nashville och Florida delade upp sina försäsongstrupper och möttes två gånger om under natten.

I den första uppgörelsen gjorde svenske Nashville-rookien Emil Pettersson sitt första mål på nordamerikansk is – och fick sällskap i målprotokollet av Viktor Arvidsson.

Trots det vann Florida med 5-3.

Nashville fick dock revansch med en 3-2-seger några timmar senare. Finske Miikko Salomäki avgjorde med sitt andra mål för kvällen.

▪▪▪

Claesson målskytt för Ottawa

För andra gången på ett dygn lyckades Ottawa slå Toronto, den här gången med 5-2.

Fredrik Claesson – en av klubbens tre backar från Sverige – gjorde sitt första mål för säsongen.

▪▪▪

Chicago hade rena lekstugan i sin försäsongspremiär mot Columbus.

Särskilt i andra perioden, då de gick från 1-0 till 5-0 utan att någon i John Tortorellas lag hann blinka.

I sista såg dock hemmalaget till att snygga till siffrorna en smula, så matchen slutade 2-5.

Gustav Forsling assisterade till ett Blackhawks-mål och Gabriel Carlsson till ett Blue Jackets-dito.

▪▪▪

I Boston vann Bruins sin andra träningsmatch för säsongen, mot Detroit, med 4-2.

Jakob Forsbacka-Karlsson noterades för en assist.

▪▪▪

Många tror på Carolina Hurricanes i år, och de har visat klassen direkt.

Igår natt slog de Buffalo och i natt följde de upp med en 2-1-seger mot Tampa.

Victor Rask tog sig in i protokollet med en assist.