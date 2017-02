Laine historisk efter nya målshowen





Första 18-åringen med tre hattrick samma säsong

NEW YORK. Patrik Laine blev historisk i natt.

Han fullbordade sitt tredje hattrick för säsongen i natt – och så många har ingen 18-åring i hela NHL-historien lyckats göra tidigare.

– Jag tycker det gått sådär ett tag och är glad att jag hade en sån här kväll igen, säger den finländske super-rookien efter Winnipegs 5–2-seger mot Dallas .

Att Patrik Laine är en målskytt av utomordentligt sällsynt kaliber är ju känt sedan länge, men nu finns det – ännu mer – handfast dokumentation i ämnet.

När han prickade in de 24:e, 25:e och 26:e målen för säsongen under Winnipeg Jets hemmamatch mot Dallas blev han alltså den förste 18-åringen i NHL-historien att fullborda tre hattrick under en och samma säsong.

Inte hänt sedan 1993

Och inte nog med det.

Han blev den förste rookien på nästan ett kvarts sekel att klara av den bedriften.

1992–1993 gjorde Teemu Selänne fem (!) och Eric Lindros tre och sedan har det aldrig hänt.

– Det är alltid roligt att göra mål, men det känns extra bra den här gången. Jag tycker det gått sådär de senaste fyra matcherna och är glad att jag hade en sån här kväll igen, säger han till klubbens hemsida.

– Om jag gjorde något annorlunda och försökte skjuta mer? Nä, det kan jag inte påstå. Jag försökte bara spela enklare än i de närmast föregående matcherna.

”Önskar vi mötte Dallas hela tiden”

En pikant detalj i sammanhanget är att nattens hattrick var den andra på Dallas Stars – där ju Laines landsmän Antti Niemi och Kari Lehtonen delar på ansvaret som burväktare.

– Jag vet inte vad det kan bero, det är nog bara tillfälligheter. Men jag önskar att vi mötte Dallas hela tiden, säger han med ett flin.

▪▪▪

Matthews svarade med två mål

Laines tuffaste konkurrent i toppen av rookisarnas målliga, Auston Matthews, hade även han en storartad natt och prickade in två mål när Toronto krossade New York Islanders med 7–1.

Därmed håller han fortfarande finländaren bakom sig, med 27 mål mot 26.

Även William Nylander gjorde mål mot Islanders, sitt femton för säsongen, och spelade fram till ett.

▪▪▪

Tre poäng av Klefbom

Svenske backen Oscar Klefbom var en av de verkliga arkitekterna bakom Edmontons 5–2-seger mot Arizona hemma i luxuösa Rogers Place.

Den 23-årige värmlänningen stod för ett mål – årets nionde – och två assist.

▪▪▪

Robin Lehner svarade för en ännu en förstklassig insats mot gamla kompisarna i Ottawa under natten.

Han stoppade sammanlagt 39 skott och bar sitt lag till en 3–2-seger.

Erik Karlsson noterades för en assist.

▪▪▪

Nu är det nära för Sidney Crosby.

Han assisterade till ett av målen när Pittsburgh slog Vancouver med 4–0 hemma i PPG Paints Arena och står därmed på 999 poäng.

På torsdag kommer Winnipeg till västra Pennsylvania.

Det kan man mycket väl vara kvällen när ”världens bäste” når den klassiska milstolpen 1000.