Talangens succé: Två nya fullträffar

GÄVLE. Matchstraff på David Åslin.

Då avgjorde Brynäs tack vare två snabba mål – och en ny jättematch av Linus Ölund.

19-åringen – som ratades i JVM i vintras – har nu gjort elva poäng på de nio senaste matcherna.

– Jag vet inte om det är just JVM-petningen som var startskottet på det här. Tycker ändå att jag la det bakom mig ganska snabbt, säger Ölund till Sportbladet.

Foto: ANDREAS L ERIKSSON, BILDBYRÅN

Brynäs och Rögle var SHL:s två formstarkaste lag sett över de fem senaste matcherna.

På torsdagen drabbade lagen samman.

Då visade Brynäs varför man ligger i toppen och varför Rögle krigar i botten.

19-årige succéspelaren Linus Ölund gjorde mål för tredje matchen i rad och gav Brynäs en smakstart fram till 1–0.

Ludvig Rensfeldt kvitterade till 1–1 10,32 in i mittenperioden – men sen kom situationen som förändrade allt.

Fick matchstraff

Rögles David Åslin drog på sig ett matchstraff för checking from behind på Lukas Kihlström och Brynäs tackade och tog emot genom att stänka in två snabba puckar i power play.

Tidigare nämnde Linus Ölund – som var aktuell för JVM-spel tidigare i vintras men som inte fick chansen – satte sedan sitt andra mål för kvällen fram till 4–1 (slutresultatet) vilket innebär att han gjort elva poäng på de nio senaste matcherna.

Ölund stekhet

– Jag vet knappt själv vad som händer. Försöker att inte tänka så mycket, bara suga in allt. Som det här med intervjuer, det är en bra erfarenhet att ha i ryggsäcken, säger Ölund som sedan försöker förklara varför han fått sitt stora genombrott under 2017:

– Jag vet inte riktigt, det är väl det klassiska. Jag körde hårt i höstas, både i gymet och på isen för att orka spela när jag väl fick chansen. Sedan tycker jag att jag har spelat i mig och skalle för att spela på den här nivån.

Brynäs står nu på sju (!) raka segrar.