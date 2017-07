Ännu en svensk skriver NHL-kontrakt

✓ Erik Brännström , b, HV 71 – Vegas Golden Knights

✓ Lias Andersson , f, Frölunda – New York Rangers

✓ Timothy Liljegren , b, Rögle – Toronto Maple Leafs

✓ Sebastian Aho , b, Skellefteå – New York Islanders

✓ Anders Lindbäck , mv, Rögle – Nashville Predators

✓ Filip Gustavsson , mv, Luleå – Pittsburgh Penguins

✓ Jonas Johansson , mv, Brynäs – Buffalo Sabres

✓ Oskar Lindblom , f, Brynäs – Philadelphia Flyers

✓ Philip Holm , b, Växjö – Vancouver Canucks

✓ Filip Sandberg , f, HV 71 – San José Sharks

✓ Kevin Stenlund , f, HV 71 – Columbus Blue Jackets

✓ John Nyberg , b, Frölunda – Dallas Stars

✓ Andreas Borgman , b, HV 71 – Toronto Maple Leafs

✓ Calle Rosén , b, Växjö – Toronto Maple Leafs

✓ Victor Ejdsell , f, HV 71 – Nashville Predators

✓ Linus Söderström , mv, HV 71 – New York Islanders

✓ Carl Grundström , f, Frölunda – New York Islanders

✓ Jesper Bratt , f, AIK – New Jersey Devils

✓ Jonathan Dahlén , f, Timrå – Vancouver Canucks

✓ Jens Lööke , f, Timrå – Arizona Coyotes