Föll i jumbofinalen: "Grinar emot oss"

FAKTA

Södertälje–Västerås1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Andra perioden: 1–0 (6.19) Sebastian Höglund (Johan Skinnars, Adam Hansen) spel fem mot fyra, 1–1 (18.13) Jesper Andersson (Jonte Berg, Christopher Fish).

Tredje perioden: 1–2 (0.12) Mikael Frycklund (Anton Mylläri) spel fem mot fyra.

Skott: 34–11 (7–3, 13–6, 14–2).

Utv: Södertälje: 1x2. Västerås: 6x2.

Domare: Johan Nordlöf, Solna.

Publik: 2 581.

Björklöven–Mora3–5 (1–0, 1–3, 1–2)

Första perioden: 1–0 (10.42) Cody Murphy (Joakim Högberg, Niklas Pavel).

Andra perioden: 1–1 (2.37) Jacob Nilsson (Emil Bejmo), 1–2 (3.21) Emil Aronsson (Pierre Engvall, Joakim Lilliehöök), 1–3 (9.53) Alexander Hilmerson (Viktor Amnér, Jacob Nilsson) spel fem mot fyra, 2–3 (18.14) Marcus Jonsson (Stefan Öhman, Mattias Granlund).

Tredje perioden: 3–3 (1.09) Jonas Emmerdahl (Tobias Hage), 3–4 (17.13) Pierre Engvall (Kevin Gagné, Kevin Goumas) spel fem mot fyra, 3–5 (19.52) Mathias Bromé (Jacob Nilsson).

Skott: 25–16 (13–3, 6–10, 6–3).

Utv: Björklöven: 5x2. Mora: 5x2.

Domare: Richard Magnusson, Tranås.

Publik: 3 477.

Vita Hästen–Almtuna1–5 (1–2, 0–1, 0–2)

Första perioden: 0–1 (6.12) Per Svensson (Daniel Ljunggren, Eric Norin), 1–1 (9.00) Kruise Reddick (Tobias Liljendahl, Alexander Younan) spel fem mot fyra, 1–2 (19.04) Per Svensson (William Quist).

Andra perioden: 1–3 (7.14) Albin Lundin (Ludwig Blomstrand, Ludvig Wallin).

Tredje perioden: 1–4 (7.03) Victor Rollin–Carlsson (Oscar Milton, Erik Santesson), 1–5 (19.47) Per Svensson (Oscar Milton, Eric Norin).

Skott: 23–22 (7–9, 6–6, 10–7).

Utv: Almtuna: 2x2.

Domare: Pierre Schilken, Luleå.

Publik: 4 087.