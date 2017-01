”Lika stort som de individuella priserna”

Lidström på plats i LA – med på 100-listan











LOS ANGELES. Han har vunnit sju Norris Trophy, valts in i Hall of Fame och fått sin tröja hissad i taket i Joe Louis Arena.

Så inte helt oväntat ingår Nicklas Lidström i galleriet av legendarer när hundraårsfirande NHL vid en gala i Los Angeles i natt presenterar sina 100 bästa spelare genom tiderna.

Men han är ändå väldigt glad över att få vara med.

– Ja, jag värderar det här lika högt som de andra individuella priserna jag fått. Det är en stor ära, säger den nu 46-årige ikonen till Sportbladet.

NHL fyller ju hundra år i år och firar bland annat genom att se utse ligans hundra bästa spelare.

De första, från de inledande decennierna, presenterades i samband med den så kallade Centennial-matchen i Toronto på nyårsdagen och resten hyllas, som del av helgens All Star-jippo,

vid en gala på Microsoft Theatre i centrala Los Angeles

Exakt vilka som fått äran försöker ligan hålla hemligt in i det sista, men fyra svenskar lär vara inbjudna.

”Ringde i november”

Börje Salming , Peter Forsberg , Mats Sundin – och definitivt Nicklas Lidström .

– Gary Bettman själv, kommissionären, ringde i november och sa att jag var uttagen. Det var ju oväntat, jag visste inte ens att de skulle göra det här, men såklart väldigt kul också, berättar ”Lidas”.

Vi ses i lobbyn på JW Marriott, jättehotellet vägg i vägg med Staples Center och Microsoft , och runtom oss minglar några av historiens största hockeygiganter.

Bobby Orr hastar förbi receptionen och får sin rumsnyckel utbytt, Wayne Gretzky hälsar på journalister, Mario Lemieux dricker en kaffe...

– Det är ju det roliga med det här, fortsätter Nicklas medan han skriver autografer åt några knattar som hittat honom i soffgruppen vi ockuperat.

– Man får träffa väldigt många spelare man själv såg upp till som liten, men också många vänner och gamla lagkamrater. Jag sprang till exempel på Sergej Fedorov under frukosten och Stevie Yzerman lär också vara här, eftersom min hustru träffade honom under en shoppingrunda på Rodeo Drive igår, he he.

”Hemligt för oss också”

Sedan är det ju landsmännen också – med barndomsidolen Salming som särskilt utropstecken för Detroit-ikonen Lidström.

– Jag vet faktiskt inte riktigt vilka som är här, för de håller det lite hemligt för oss också. Men jag tror åtminstone Mats och Börje ska vara på ingång säger han.

– Just, Börje såg jag ju verkligen upp till när jag växte upp. Framförallt för att han han visade att man kan lyckas här borta, och för att han hade sån otroligt uppoffrande stil. Därför var det ju också väldigt stort när jag fick spela med honom i Canada Cup 1991. Och att få träffa honom här vore verkligen kul.

Trots att han redan hedrats på alla sätt som i princip är möjliga för en hockeyspelare är Nicklas överhuvudtaget påtagligt glad över att få vara med på nattens gala.

– Ja, jag värderar det här lika högt som de andra individuella priserna jag fått. Det är en stor ära.