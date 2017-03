Läckra ”Foppa”-finten – målvakten ut skadad

FAKTA



Arizona–Detroit 4–5 e str (0–1, 2–1, 2–2, 0–0, 0–1)

Arizona: Radim Vrbata, Alex Goligoski, Lawson Crouse, Jakob Chychrun. Målvakt: Mike Smith 87,9 procent. Detroit: Dylan Larkin, Tomas Tatar, Mike Green (Henrik Zetterberg), Zetterberg (15), Gustav Nyquist (avgörande str). Målvakt: Petr Mrazek 84,6 procent.

Publik: 15 036.

Vancouver–Dallas 2–4 (1–2, 0–1, 0–2)

Vancouver: Sven Bärtschi, Ben Hutton. Målvakt: Ryan Miller 88,9 procent. Dallas: Ales Hemsky, Esa Lindell (John Klingberg), Tyler Seguin (Klingberg), Radek Faksa. Målvakt: Kari Lehtonen 92,9 procent.

Publik: 18 865.

Edmonton–Boston 7–4 (4–2, 3–2, 0–0)

Edmonton: Patrick Maroon 2, Benoit Pouliot, Anton Slepyshev, Ryan Nugent–Hopkins, Leon Draisaitl, Milan Lucic. Målvakt: Cam Talbot 88,9 procent. Boston: David Pastrnak, Brad Marchand, Dominic Moore, David Krejci. Målvakter: Anton Khudobin 89,5 procent, Tuukka Rask 70,6 procent.

Publik: 18 347.

Tampa Bay–Toronto 0–5 (0–1, 0–4, 0–0)

Tampa Bay: Målvakter: Peter Budaj 83,3 procent, Andrej Vasilevskij 73,3 procent. Toronto: Roman Polak, Morgan Rielly, Matt Martin, Connor Brown (William Nylander), James van Riemsdyk. Målvakt: Frederik Andersen 100 procent.

Publik: 19 092.

Ottawa–Chicago 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)

Ottawa: Kyle Turris (Erik Karlsson). Målvakt: Mike Condon 92,9 procent. Chicago: Duncan Keith, Richard Panik. Målvakt: Scott Darling 97,1 procent.

Publik: 18 638.

Columbus–Florida 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Columbus: Zach Werenski, Josh Anderson (William Karlsson). Målvakt: Sergej Bobrovskij 97,1 procent. Florida: Jonathan Marchessault. Målvakt: James Reimer 94,1 procent.

Publik: 14 921.

Carolina–Minnesota 3–1 (1–1, 0–0, 2–0)

Carolina: Derek Ryan, Victor Rask (16), Teuvo Teravainen. Målvakt: Eddie Läck 96,8 procent. Minnesota: Mikael Granlund. Målvakt: Devan Dubnyk 91,3 procent.

Publik: 10 894.

Washington–Nashville 1–2 e förl (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Washington: Brett Connolly. Målvakt: Braden Holtby 91,7 procent. Nashville: James Neal, Viktor Arvidsson (25). Målvakt: Pekka Rinne 95,7 procent.

Publik: 18 506.

San Jose–St Louis 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

San Jose: Marc–Edouard Vlasic. Målvakt: Aaron Dell 91,4 procent. St Louis: Vladimir Tarasenko 2 (Alexander Steen 1) Scottie Upshall, Zach Sanford. Målvakt: Carter Hutton 95 procent.

Publik: 17 402.

Los Angeles–Buffalo 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Los Angeles: Jarome Iginla, Adrian Kempe (2). Målvakt: Jonathan Quick 100 procent. Buffalo: Målvakt: Robin Lehner 94,4 procent.

Publik: 18 230.

NY Islanders–Winnipeg 2–4 (1–2, 0–2, 1–0)

NY Islanders: Adam Pelech, Anders Lee. Målvakt: Thomas Greiss 85,7 procent. Winnipeg: Bryan Little 2, Mathieu Perreault, Adam Lowry. Målvakt: Connor Hellebuyck 93,1 procent.

Publik: 13 700.

New Jersey–Philadelphia 6–2 (1–1, 2–1, 3–0)

New Jersey: Adam Henrique 2, Taylor Hall 2, Kyle Palmieri, Joseph Blandisi. Målvakt: Keith Kinkaid 89,5 procent. Philadelphia: Michael Del Zotto, Brayden Schenn. Målvakter: Steve Mason 82,6 procent, Michal Neuvirth 80 procent.

Publik: 13 718.

