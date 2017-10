Frölundas ”kaffetjuv” klar för ny klubb

SHL-profilen Dan Bakala ertappades på bar gärning och erkände: ”Tänkte inte på tv-kameran”

Hans kaffestöld förra säsongen blev en riktig snackis.

Nu har förre Frölundamålvakten Dan Bakala, 29, gjort klart med ny klubb.

Enligt uppgifter till Sportbladet är kanadensaren klar för tyska Düsseldorf.

Dan Bakala gjorde succé under sina två allsvenska säsonger med Mora och Oskarshamn. Men steget över till SHL och Frölunda slog inte lika väl ut.

I Göteborg blev Bakala klar tvåa bakom Johan Gustafsson.

Däremot blev det en hel del tid vid båsdörren under hans första SHL-säsong, inte minst i slutspelet.

Och det var under en sån match (kvartsfinalen mot Skellefteå) som Bakala skapade stor uppmärksamhet .

När tränaren Roger Rönnberg, ståendes i båset, intervjuades av C More kunde tittarna i bakgrunden se hur Dan Bakala smusslade undan ett kaffepaket under matchtröjan.

Erkände först efter bildbeviset

Ett kaffepaket som ingick i den matkasse backen Jacob Larsson hade fått som belöning efter att ha gjort matchens första mål.

– Jag trodde inte att jag skulle åka fast, sa Bakala då till Sportbladet.

Det var först när han ertappades med bildbevis som han erkände tilltaget:

– Man... Jag gillar ju kaffe, men det är ju bara den första målskytten som får det. Och jag gör ju aldrig mål, eller hur? Så jag kanske tog ett paket... Men jag trodde ju inte att jag skulle åka fast. Ja... jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänkte inte på tv-kameran. Vi får väl se vad som händer nu..., sa Bakala

Efter säsongen valde Frölunda att inte förlänga kontraktet med Bakala, som sedan des har gått klubblös.

Men nu har han hittat en ny klubb.

Sportbladet kan berätta att Bakala skrivit på för tyska Düsseldorf.