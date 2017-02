”Oroväckande att vi släpper in så mycket mål”

GÖTEBORG. Säkra 3–0 i paus, men IFK Göteborg kom undan med blotta förskräckelsen efter ytterligare försvarsmisstag.

– Det är oroande att vi under lång tid släppt in så mycket mål, säger Mattias Bjärsmyr efter 3–2-segern mot Ljungskile.

Spelmässigt var det ingen pang- och jubelföreställning, men IFK Göteborg ledde ändå med 3–0 i paus mot ett helt nybyggt Ljungskile (fem man kvar i truppen efter degraderingen från superettan i höstas).

Ändå var Blåvitt bara en jätteräddning från Pontus Dahlberg på stopptid från att tappa segern.

– Vi pratade i paus om att hålla nollan som vi har så väldigt svårt att göra nu för tiden, men det lyckades vi inte alls med, säger en frustrerad Mattias Bjärsmyr.

Försvaret läcker

Under försäsongen har göteborgarna haft stora problem i försvarsspelet, och många individuella misstag har lett till baklängesmål. Cupmatchen mot Ljungskile var inget undantag. På de första tio minuter i andra halvlek tilläts bortalaget göra två mål.

– Vi känner väl att vi inte fått det att klaffa i någon match ännu. Vi mötte AIK:s c-lag i Dubai, vilket vi inte ens kan se som en match. Det var bara att hålla i bollen. Vi har fortfarande mycket att bevisa för oss själva.

Oroväckande att ni släpper in så enkla mål?

– Det är för enkelt, det är för passivt. Deras kille kommer och dribblar mot fyra man, men ingen går på honom. Då släpper man in mål. Vid andra målet får väl (Thomas) Rogne bollen bakom sig? Jag vet inte, det är en en mot en-situation. Men man får titta på vad är också. Vi tränar ju varje dag på att få lagdelarna att sitta ihop, och det kan man hålla på och träna på till domedagen. Men när man inte går på motståndarna så släpper man in mål.

”Finns att fila på”

IFK Göteborgs stora problem i fjol var att man släppte in många mål. I snitt över ett och ett halvt mål per match och nästan dubbelt så många insläppta mål som mästarlaget Malmö FF. På fem matcher i år har de blåvita släppt in sju mål.

– Det finns ju lite att fila på, kan man säga. Vi har släppt in mål i samtliga träningsmatcher, och där får vi vara ödmjuka med att vi har ett jobb att göra. När vi kommer in på den sista tredjedelen av planen så släpper vi till avslut för enkelt, säger Jörgen Lennartsson.