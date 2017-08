”Jättetråkigt, men vad f-n ska vi göra…?”

SANDVIKEN. VM-guldet – och samarbetet med William Nylander – gav mersmak.

Och Nicklas Bäckström, 29, har fortfarande inte helt gett upp hoppet om att få uppleva en ny OS-turnering.

– Klart att jag hoppas, men jag inser också att det inte ser speciellt ljust ut, säger den svenske NHL-stjärnan.

Trots att Nicklas Bäckström återigen levererade, och svarade för en av sina bästa säsonger i karriären blev Washington återigen utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Men till skillnad från tidigare år avslutades Valbosonens säsong ändå med glädje och guldfirande.

Efter att Washington slagits ut av blivande mästarna Pittsburgh Penguins satte sig den skicklige centern på ett plan till Köln och anslöt till Tre Kronor.

En vecka senare var det just Bäckström som satte den avgörande straffen i den högdramatiska finalen mot Kanada.

– Att få vara med och vinna ökar absolut motivationen att vinna mer. Det är därför man spelar: för att få vara med och vinna. Det ger också extra självförtroende efter en sån här sak och man går in med en bra känsla till den här säsongen. En känsla jag hoppas ta med mig in i laget, säger Bäckström samtidigt som svettdroppar från ett av säsongens första ispass rinner ner från pannan.

Berättar om kontakten med Nylander

Och ditt straffmål blev avgörande.

– Klart det var roligt att den gick in, det var ju otroligt viktiga straffar. Samtidigt fick vi ihop det bra som ett lag. När man tänker tillbaka flinar man upp och blir glad över de där minnena. Man blir glad bara att prata om det, säger han med ett leende.

Kemin, både på och utanför isen, mellan Bäckström och William Nylander blev en snackis.

Det var uppenbart att de två trivdes alldeles ypperligt tillsammans.

Men under sommaren har Bäckström och Nylander inte hunnit träffas.

– Nej, det har inte blivit av. Jag tror att båda två har haft mycket att göra, men vi har haft en del kontakt via telefonen. Det var jättekul att spela med honom och jag hoppas på att få göra det igen, säger Bäckström.

När hockeypubliken kan få se de två artisterna tillsammans igen är i dagsläget högst osäkert.

Hoppas fortfarande på OS

OS i februari hade normalt sett varit ett ypperligt tillfälle, men NHL har sagt blankt nej till att släppa spelare

För första gången sedan 1994 ser turneringen ut att avgöras utan några NHL-spelare

Möjligtvis med några få undantag.

Bäckströms lagkamrat i Washington Aleksandr Ovetjkin har varit tydligt med att han tänker åka till Sydkorea oavsett vad NHL säger.

Även Ovetjkins landsman, Pittsburghs storstjärna Jevgenij Malkin, har nyligen uttryckt att han gärna vill spel OS.

Nicklas Bäckström säger så här om den infekterade tvisten:

– Klart man vill spela OS. Samtidigt ska det bli intressant att se vad NHL gör med de spelare som eventuellt åker. Jag som de flesta andra hoppas få spela OS, det är en dröm man haft sedan man var liten grabb.

Har du helt gett upp hoppet, eller hoppas du fortfarande att det ska lösa sig?

– Klart jag hoppas, men det blir nog svårt nu när det redan lagt spelschemat i NHL. Men hoppas, det gör jag fortfarande.

”Vi vill åka – NHL vill inte att vi ska åka”

Washington Capitals ägare, Ted Leonsis, har varit tydlig med att han inte tänker stoppa någon spelare som vill åka till OS.

– Så är det, men samtidigt: några kan inte åka och vissa inte, det känns som alla eller ingen. Om en åker och inte de andra, jag vet inte… Frågan är hur NHL agerar då?

Att NHL:s beslut inte är populärt bland spelarna är välkänt. Vad Bäckström själv hade valt om han haft makten att bestämma råder det inget tvivel om.

– Klart det är jättetråkigt, men vad fan ska vi göra…? säger Bäckström lite uppgivet innan han fortsätter

– Vi vill åka, NHL vill inte att vi ska åka och de äger oss. Det är verkligen synd att det har blivit så här.

Inleder säsongen i Sandviken

Drygt två månader efter den klassiska VM-finalen i Köln är Nicklas Bäckström på is igen. I Sandvikens ishall kör han och ytterligare ett dussin NHL-spelare, de flesta med Gävleanknytning, ett träningsläger under den här veckan.

Två av spelarna på isen är Christian Djoos och Elias Lindholm och det är deras pappor Pär och Mikael som tillsammans med legendariska bandytränaren Thony Lindquist ansvarar för isträningen.

Ett upplägg som Bäckström gillar och som han hoppas ska bli en årlig tradition där ännu fler NHL-spelare ansluter.

– Ja, det vore kul om det blir ännu fler spelare till nästa år. Vet man om att det är den här veckan varje år är det också lättare att planera. Det här är vanligare i Nordamerika, hoppas vi kan göra något liknande här. Bara i Gävleområdet finns ju ett tiotal spelare som håller till i NHL och det gäller att ta vara på det.

Poängmässigt var förra säsongen Bäckströms näst bästa under karriären. Han snittade drygt en poäng per match i grundserien och exakt en poäng per match i de tretton slutspelsmatcherna han hann spela.

– Det både kändes bra och gick bra förra säsongen. Samtidigt vill man bli bättre varje dag, det gäller att inte vara nöjd utan bara fortsätta, det finns alltid saker man kan förbättra, säger ex-brynäsaren innan han lämnar omklädningsrummet för att genomföra ett fyspass med sin personliga fystränare Andreas Öhgren.

