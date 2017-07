SDHL kan avgöras under SM-veckan

SM-finalerna i SDHL kan komma att avgöras i Skellefteå på SM-veckan 2018, uppger Norrbottens-Kuriren.

Men förslaget har mötts av motstånd - från klubbarna i ligan.

– Så fort vi fick reda på det tackade vi nej, säger Kim Martin Hasson sportchef i Linköping till Sportbladet.

SM-veckan har avgjorts sedan 2009 och arrangeras både under sommaren och vintern, är anordnat av Riksidrottsförbundet tillsammans med SVT och aktuell värdstad.

Under en veckas tid avgörs olika sporter, stora som små, och evenemanget utökas för varje år.

Diskussion pågår

2018 avgörs vinter-SM i Skellefteå.

Och nu nu kan en ny sport vara på väg in. Norrbottens-Kuriren uppger att det just nu pågår diskussioner för att SM-semifinalerna och finalerna i SDHL ska läggas in under idrottsevenemanget.

– Styrelsen har fått en förfrågan och då har vi sagt att vi vill utreda förutsättningarna för det. Vi håller på med ett jobb nu och kommer ta någon form av beslut nu efter sommaren, säger Curt Johansson, styrelseordförande i SDHL till Sportbladet.

Klubbarna i SDHL verkar dock inte vara speciellt sugna på att spela en eventuell final i Skellefteå.

Kim Martin Hasson som är sportchef i Linköping berättar att de tillsammans med topplagen HV 71, Djurgården och Luleå sitter i ett gemensamt sportråd.

Där har åsikterna varit samstämmiga.

– Det är väl ingenting något av lagen var intresserade av, säger hon.

När fick ni förfrågan?

– Någon gång innan sommaren. Så fort vi fick reda på det tackade vi nej. Vi känner att vi kommit så långt med vår serie och vill inte göra något sånt, vi kan klara det själva.

”Olyckligt”

Luleås tränare Fredrik Glader fick uppleva ett SM-guld på hemmaplan 2016.

Han är inne på samma spår som Kim Martin Hasson.

– Det är nog det häftigaste och bästa jag varit med om att vinna SM-guld på hemmaplan. Det var nästan 4500 på plats och finalstämning där klacken slöt upp. Det är ju en magiskt upplevelse att få vara med om och det vore väl kanske lite annorlunda om vi i Luleå skulle gå till final i Skellefteå.

– Men samtidigt tycker jag oavsett ort att det är olyckligt att man inte ska få uppelva det på hemmaplan.

SDHL:s styrelseordförande Curt Johansson har dock inte nåtts av klubbarnas kritik i frågan.

– De har inte deras representanter på ägarmötet sagt. De som är med i ägargruppen har gett oss det här i uppdrag. Men vi får se vad vi kommer fram till efter sommaren, säger han.

FAKTA Publik finalerna 2016/2017 2017: HV 71–Djurgården 2352 Djurgården–HV 71 1300 2016 : Linköping–Luleå 1012 Luleå-Linköping 3054 Luleå–Linköping 4179

