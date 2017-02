Malmös succé – upp på slutspelsplats

Oscar Alsenfelt bad om ursäkt efter att hans klubba träffat Skellefteås Jimmie Ericsson i ansiktet. Foto: Robert Granström/TT

4–0-krossen mot Skellefteå var femte segern i rad.

Malmö är i superform och klättrar nu upp på slutspelsplats.

– Det är klart att jag är stolt, säger succémålvakten Oscar Alsenfelt, som höll sin åttonde nolla för säsongen.

Malmö Redhawks har prickat formen lagom till slutspurten av SHL:s grundserie.

I tisdags krossades Luleå med 5–1 på hemmais och på torsdagskvällen förlängde Skånelaget sin vinstsvit till fem raka matcher.

Segersiffrorna mot Skellefteå skrevs till klara 4–0 – en riktigt tung skalp på bortais – och därmed går Malmö förbi både Brynäs och Färjestad i tabellen, upp på slutspelsplats.

Frederik Storm blev tvåmålsskytt för gästerna, men den store matchhjälten var återigen Oscar Alselfelt – SHL:s hetaste målvakt – som höll sin åttonde nolla för säsongen.

– Vi spelar riktigt bra försvarsspel som lag och då är det tacksamt som målvakt. All heder till grabbarna, säger Alsenfelt ödmjukt till C More.

”Klart jag är stolt”

– Njuta nu? Nej, i så fall är det lätt att bli belåten och så gör man en dålig insats i nästa match. Men det är klart att jag är stolt över hur det har gått den här säsongen och jätteglad att vi vann i kväll.

I Skellefteå-lägret var det frustrerat. Hemmalaget fick två mål bortdömda i den andra perioden – och dessutom började kaptenen Jimmie Ericsson att blöda ymnigt från näsan efter att ha fått Alsenfelts klubba rakt i ansiktet bakom mål.

Malmö-målvakten fick 2+2 minuters utvisning för händelsen och bad om ursäkt till Ericsson, som tvingades utgå.

– Jag opererade snoken i somras. Glad att jag slipper göra det nu igen, säger Skellefteå-stjärnan, som kunde återvända senare i matchen, till C More.

Redan imorgon, lördag, möts lagen igen. Spelarna åker i samma flyg ned till Malmö.

Alsenfelt. Foto: Robert Granström/TT