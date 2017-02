Frölunda CHL-mästare efter jättedramatik











GÖTEBORG. Final för tredje året i rad. Seger för andra året i rad.

Frölunda är återigen CHL-mästare efter seger i sudden death mot Sparta Prag.

– Fan, vad skönt. Så jävla gott, säger matchhjälten Nicklas Lasu.

Frölundas tredje CHL-final i följd var högintensiv och pulserande, med turneringens två bästa lag. Den första perioden hade det mesta, med fyra mål och ett matchstraff. Två gånger om kom Frölunda tillbaka, den andra gången efter att ha släppt in 1-2 med en man mer på isen. Joel Lundqvist kvitterade till 2-2, i powerplay.

– Det går undan, vi har väl mer puck, men när de ställer om går det undan. Vi får inte tappa pucken i mittzon, säger Joel Lundqvist till SVT efter den första perioden.

”En rejäl smäll”

Den andra perioden gick helt till Frölunda. Göteborgarna vann skotten med 16-4 och när Casey Wellman tryckte in 3-2 såg det mesta ut att gå Frölundas väg.

– Jag tog mig förbi backen och försökte bara få upp pucken högt. Jag vet inte riktigt vad som hände sen, det var en rätt rejäl smäll och jag åkte in i målet, säger han.

6 044 åskådare i ett knökfullt Frölundaborg, inklusive runt 500 sjungande och gungande Sparta Prag-fans, bar fram lagen i dramat.

Men Frölunda tappade två viktiga kuggar under matchens gång. Patrik Carlsson fick en slashing över halsen i den första perioden och tvingades åka till sjukhus. Och i den andra försvann Frölundas bäste spelare Johan Sundström efter en smäll på vänsterknät.

– Patrik Carlsson är på sjukhus för undersökning, men det är ingen fara med honom, säger Roger Rönnberg.

”Sånt här man älskar”

Men med de två kuggarna borta kom Sparta Prag tillbaka i den tredje perioden och gjorde först 3-3 genom Lukas Klimek, och de sista tre minuterna var det en gigantisk press mot Johan Gustafsson i Frölunda-målet. Skottstatistiken 16-3 till Sparta sa det mesta, och det var en lättnad för Frölundaspelarna när visslan för tredje periodens slut ljöd.

– Det är ju såna här matcher man älskar, det är därför man spelar hockey. Men vi tappar det i tredje, vi jobbade lite hårdare i andra och vi måste upp dit igen, säger Nicklas Lasu.

I sudden death, i spel tre mot tre, behövde Frölunda 1,27 för att avgöra. Just Lasu tryckte sig in framför kassen och tryckte in pucken i mål.

– Fan vad gott, så jävla nice. Till den här publiken och allting. Vi förtjänade det. Det är final, två bra lag. Du ser ju, de kommer ikapp och de kommer ikapp. Det är grymt.

Frölunda får 1,5 miljoner kronor i prispengar för CHL-titeln, uppger GP .