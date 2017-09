Malmö krossade Rögle i SHL-premiären

Derby och SHL-premiär.

Malmö Arena hade laddat upp för en het batalj på lördagen.

Men på isen var det aldrig något snack.

– Vi är ett bra lag. När vi jobbar hårt är vi tuffa att spela mot, sade nyförvärvet Andy Miele efter Malmös 5–0-kross.

Rögle höll visserligen undan i nästan 20 minuter.

Men när nyförvärvet Andy Miele styrde in 1–0 med 28 sekunder kvar av säsongens första period var det mer än rättvist.

Redhawks hade dominerat mer och mer och i paus hade hemmalaget 18–4 i skott på mål.

– Det kändes ganska välförtjänt. Vi pepprar på med mycket skott sista tio, sade Nils Andersson till C More efter första perioden.

Andra akten var på många sätt identisk med första. Rögles målvakt Emil Kruse gjorde sin första SHL-start eftersom nyförvärvet Ville Kolppanen tvingats sjukanmäla sig.

Kruse skötte sig mer än väl, men precis som i första tvingades han kapitulera mot slutet av perioden, då Daniel Zaar – som kommit upp i just Rögles juniorled – distinkt drog in 2–0 från kanten.

– Vi håller på med saker vi inte ska. Passningsspelet stämmer inte och vi tappar pucken på fel ställe, sade en uppgiven Ted Brithén till C More.

Fem mål – fem målskyttar

I tredje fortsatte utskåpningen, och läckra spelmål avlöste varandra.

Först tryckte Jens Olsson in 3–0 efter 03:14.

Sedan var det Andy Miele som gjorde sin andra poäng genom att spela fram Robin Alvarez efter 10:13.

Carl-Johan Lerby avslutade sedan målkalaset med sitt 5–0-mål drygt sex minuter från slutet.

– Det är inget snack. De spelar bättre än oss. Men vi kommer tillbaka, säger Anders Eldebrink till C More efter slutsignal.

”Gillar att ta mig under skinnet”

Andy Miele är det mest omtalade nyförvärvet i Malmö, och han presenterade sig alltså direkt med både mål och assist.

– Jag har kommit in bra i det och trivs med mina kedjekamrater, säger Miele, som även hann med en del ”gruff” med Rögles ”busbröder” Almen och Alen Bibic.

– Haha, ja jag gillar att ta mig under skinnet på motståndarna. Det är en del av mitt spel, säger Miele till C More.

Malmö vann till slut skotten med hela 43–17. Förra säsongen vann laget samtliga fyra skånederbyn mot Rögle – en svit man nu alltså bygger vidare på.