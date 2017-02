Glödheta Forsberg: ”Jag såg skylten”

Inget nytt hattrick – men väl tre poäng av svensken

Foto: Mark Humphrey / TT / NTB Scanpix

NASHVILLE. Nej, det blev inget tredje raka hattrick för Filip Forsberg.

Men den besinningslöst hete svensken gjorde förstås mål när Nashville slog serieledarna från Washington – och spelade fram till två.

Och som han med ett försynt leende säger när Sportbladet träffar honom efter 5–2-segern .

– Det får väl duga det med...

Förhoppningarna om att Filip Forsberg skulle göra hattrick för tredje matchen i rad var förstås lite verklighetsfrämmande.

Det finns ett skäl till att det bara hänt en gång i modern tid och att det är 37 år sedan.

Bedriften är helt enkelt mer eller mindre omöjlig.

Men kepsregnet förutan – den 22-årige masen bidrog, milt uttryckt, ändå till att Nashville Predators lyckades vinna lördagens duell mot serieledarna Washington Capitals hemma i euforiska Bridgestone Arena.

”Man kan inte klaga”

Han dammade in sitt 23:e mål för säsongen med ett rykande skott från nära håll och spelade dessutom fram till två mål, först fantastiskt vackert till en helt friställd Roman Josi och sedan till likaledes formtoppade landsmannen Viktor Arvidssons 20:e för säsongen – i tom kasse.

Därmed skrivs Filips färska facit till sju mål och två assist.

På tre matcher.

Nästan galet...

– Ja, det får väl duga. Man kan inte riktigt klaga, säger han när vi träffar honom efteråt.

– Det handlar mycket om att hela vår kedja har fint flyt just nu. Vi har haft väldigt mycket lägen i de senaste matcherna. Ryan Johansen och Viktor spelar jäkligt bra, jag försöker bara hänga med och ja, det funkar ju.

Onekligen.

Påmindes om trejden

Att det var mot just Washington ”Flipper” fick göra ny succé kändes extra bra, tillstår han utan omsvep.

Det var ju Capitals som för några år sedan tog det fatala beslutet att trejda hans rättigheter till Nashville – i utbyte mot generalfloppen Martin Erat.

– Ja, det måste jag erkänna. Det är extra kul att göra mål i en sån här match. Särskilt som de leder ligan, då vill man ju hemskt gärna vinna av den anledningen också.

Såg du att det var en supporter som höll upp en skylt där det stod ”Capitals, how is Erat doing? We have Scoresberg”?

– Jo, jag såg det (brett flin)

Martin Erat i Washington Capitals under Stanley Cup-slutspelet 2013. Foto: Alex Brandon / TT / NTB Scanpix