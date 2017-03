Zibanejad hjälte på övertid – igen

Mika Zibanejad och Henrik Lundqvists backup Antti Ranta var New York Rangers hjältar i natt.

Ranta höll nollan och Zibanejad avgjorde sin andra match på kort tid med matchens enda mål mot Tampa Bay.

– Det enda jag tänkte på var att sätta dit den och jag är glad att jag lyckades när jag fick läget, säger svensken om sitt frilägesmål.













LÄS OCKSÅ Historisk värvning av nya NHL-klubben

Den 23-årige stockholmaren börjar bli Mr Overtime för Rangers. För en dryg vecka sedan avgjorde Mika Zibanejad i sitt första ”Battle of Hudson River” när han sköt in sudden death-målet som innebar 4–3 mot New Jersey. Ett mål som var hans första på 16 matcher sedan han tappat tempo i målgörandet efter bland annat en långtidsskada i slutet av förra året.

Men i natt borta mot Tampa Bay slog han till igen.

Han fick ett friläge 3.56 in på övertiden och hittade en lucka under plockhandsken på en annars storspelande Andrej Vasiljevskij.

– I tre mot tre när det blir en chans åt ena hållet så öppnas det oftast upp åt det andra, säger Zibanejad till nhl.com.

”En häftig känsla”

På andra sidan storspelade även Antti Ranta som gjorde 38 räddningar när Henrik Lundqvists vilades för första gången på halvannan vecka.

– Det är en häftig känsla att ha två målvakter som man verkligen kan lita på där bak, Antti räddar oss verkligen där ute.

1–0-segern var en lättnad för Rangers som har haft en kämpig period och förlorat tre av de fyra senaste matcherna.

– Det är ett steg framåt för oss, nu måste vi bara fortsätta att jobba hårt, säger Zibanejad.

Tungt poängtapp för Tampa dock som har två poäng upp New York Islanders på sista slutspels-platsen i öst.

▪▪▪

Gjorde sin 1000:e assist

Joe Thornton blev den 13:e spelaren i historien att nå upp till 1000 assist när han serverade Joe Pavelskis mål i öppen kasse när San Jose besegrade Winnpeg med 3–2.

37-åringen har totalt 1382 poäng på 1432 matcher och ligger på 23:e plats i NHL:s poängliga genom tiderna.

✓ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se