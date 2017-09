”Till och med Lundqvist tyckte han var hemsk”









Henrik Lundqvist hade en svacka – och dåvarande coachen John Tortorella pekade ut svenskens pub Tiny’s som orsaken.

Ett idiotiskt uttalande enligt lagkamraten Sean Avery, som var med och öppnade restaurangen.

– I så fall visste han ingenting om sin stjärnmålvakt, skriver Avery i sin nya bok.

Foto: INSTAGRAM Baren Tiny’s.

Han gjorde sig framför allt känd som en pest för sina motståndare.

Med tufft spel och kontroversiella uttalanden var det upplagt för en ”clash” när Sean Avery fick John Tortorella – för nuvarande i Columbus – som coach i New York Rangers.

I boken ”Ice Capades: A Memoir Of Fast Living And Tough Hockey” beskriver den numer 37-årige Avery inte bara sin egen – utan även lagkamraternas – inställning till coachen.

”Vi brukade skratta åt honom”

”Tortorella sågs som en tuffing, men inte om man spelade för honom... Vi brukade skratta åt honom hela tiden. Det var alltid någon i omklädningsrummet som ville ta sin skridsko och slå av huvudet på honom”, uppger Yahoo Sports att det står i boken.

Avery berättar vidare hur även importerna – inklusive Henrik Lundqvist – ogillade coachen.

”Marian Gaborik avskydde honom rakt igenom. Till och med Henrik Lundqvist, en lugn och stabil svensk som ofta var i sin egen värld, ansåg att Tortorella var en hemsk manager”, skriver Avery.

Kritiserade Averys och Lundqvists projekt

Ex-forwarden går sedan närmare in på Tortorellas relation med Henrik Lundqvist – som hade coachen under knappt fem säsonger.

När Lundqvist hade en tyngre period på isen klev Tortorella in och ansåg att målvakten skulle lägga ned sitt sidoprojekt med puben Tiny’s – en pub han öppnat med just Sean Avery under 2010.

Uttalandet retade minst sagt upp den sistnämnde.

”Jag har aldrig lämnat ett möte med min tränare förut. Men om jag inte hade lämnat rummet den gången hade jag hamnat i finkan för att nästan ha strypt skithögen till döds”, skriver Avery och fortsätter:

”Om han verkligen trodde att Henrik spelade sämre på grund av Tiny’s visste han ingenting om sin stjärnmålvakt”.

Sean Avery lade skridskorna på hyllan 2012. Då hade han mäktat med 247 poäng på 580 NHL-matcher.