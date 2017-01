Örebros sena vändning – avgjorde i sudden

Med massivt bortastöd var Djurgården på väg mot slutspelsplats för första gången på hela säsongen.

Då vände Örebro i slutet och vann i Behrn arena.

– Vi får vara glada att vi fick med oss två poäng i dag, säger Joel Mustonen som avgjorde i förlängning.

Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN

Det var med ett starkt bortafölje som Djurgården gästade Örebro.

Upp emot 500 supportrar fanns på plats i Behrn arena och lyfte fram stockholmarna till vad som såg ut att bli en viktig trepoängare.

Men i stället för slutspelsplats slutade eftermiddagen med en bitter sudden-förlust efter att Djurgården tappat en 2–0-ledning i slutminuterna.

Bortalaget fick en kanonstart och satte 0–1 redan efter 1.20 när Gustav Possler, framspelad av Marcus Högström, satte sitt andra mål sedan comebacken från sin långtidsskada.

– Jag fick en riktigt fin pass av ”Högga” och blev helt ren. Lite tur att den gick in men det ska man ha ibland också, säger nyförvärvet från Modo till C More.

Örebro spelade upp sig ordentligt i mittperioden, men åkte trots det på ett nytt baklängesmål.

Dif-kollaps i slutet

Emil Johansson fick lång tid att ladda och nöp till med ett stenhårt handledsskott upp i taket bakom Axel Brage.

Men det här var långt ifrån över.

Libor Hudacek skapade spänning med fyra minuter kvar av matchen och gav Örebro chansen att kvittera med sex utespelare på isen.

Då – med 25 sekunder kvar – kvitterade Martin Johansson på pass från Hudaceks klubba.

Matchen gick till förlängning och där fick Örebro chansen i numerärt överläge – och tog den.

Ger Örebro andrum

Joel Mustonen tog avslutet med minuten kvar på klockan och skickade in matchavgörande 3–2 bakom Adam Reideborn.

– Jag har inte gjort mål på ett tag, men som jag spelade i dag kände jag att det skulle komma förr eller senare. Jag kände mig het, säger Joel Mustonen till C More.

– Man kan inte vara helnöjd med den här matchen, vi spelar omständigt. Men när vi spelar bra så spelar vi riktigt bra.

Örebro får i och med segern lite andrum ned till negativt kval och har nu sju poäng ned till Leksand under strecket.

Djurgården får vänta ytterligare innan man klättrar upp på slutspelsplatsen och är på samma poäng som Luleå, på elfte plats.