Moras tunga besked: stjärnan stängs av

BESLUT

Efter matchpenalty i match mellan Leksands IF och Mora IK, Direktkval till SHL, 2017-03-26, åläggs Jacob Nilsson, Mora IK, följande straff för checking to the head:

1. Avstängning fr.o.m. den 27 mars 2017 t.o.m. den 3 april 2017. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 11 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Jacob Nilsson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Ca 8:00 in i första perioden utdelas en checking to the head av nr. 39 Jacob Nilsson i Mora. Den uppstår när Leksand spelar box play och pucken slås i runden och går bakom Leksands mål. Nr 3 Daniel Bertov i Leksand går ner bakom mål för att ta emot pucken. Daniel måste i situationen sträcka sig för att nå pucken. Då kommer Jacob från blind sida och tacklar Daniel. Jacob för i tacklingsögonblicket upp armen och träffar Daniel i huvudet med sin överarm. Tacklingen tar direkt i huvudet på Daniel som i situationen är något låg. Daniel blir liggande efter tacklingen men fullföljer matchen.

Jacob Nilsson: Pucken kommer ut bakom mål, jag kommer ovanför sarghörn och han kommer från målet. Förstår direkt att det kommer bli en 50/50 duell om pucken och vi båda ser varandra. Alltså ingen blindside (se video). Jag gör mig direkt beredd för en kamp, i sista sekund sträcker han sig efter pucken och blir väldigt låg och sätter sig själv i en dålig position, jag drar då in min armbåge intill kroppen och tacklar med armen/axeln (se video). När jag tittar på videon så tror jag inte att jag träffar honom i huvudet. Precis som i andra situationer i denna serie överreagerar han och försöker få med sig extra utvisningar/matchstraff (se video).

Disciplinnämnden: Med stöd av filmsekvensen finner Disciplinnämnden det utrett att Jacob Nilsson gjort sig skyldig checking to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Förseelsens straffvärde bestäms till en sådan nivå att avstängningen normalt skulle motsvara fem matchers avstängning (inklusive den automatiska). I detta fall kommer avstängningstiden med hänsyn till Moras spelschema dock i praktiken att enbart omfatta fyra matcher. Jacob Nilsson ska vid denna utgång dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid bedömningen av avstängningens längd har Disciplinnämnden beaktat följande faktorer.

• Kraften riktas direkt och enbart mot huvudet.

• Tacklingen är våldsam och respektlös.

• Tacklingen medför stor skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 124.