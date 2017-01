Domen: Blir avstängd av i tre matcher

Linköping åkte på en riktig kalldusch i går – med en 5–1-förlust mot Leksand.

Och nu kommer nästa bakslag. Emil Sylvegård stängs av i tre matcher.

”Han tacklar Piskula i ryggen utan att bromsa in, så att Piskula kastas in i sargen”, skriver SHL.

Linköpings HC hade en tung torsdagskväll.

Laget förlorade med 5–1 borta mot Leksand – nykomlingarnas största seger den här säsongen – efter att Leksandsforwarden Johan Olofsson svarat för ett drömmål.

– Jag kom en mot en, lyckades dra honom och bröt mig in på mål och lyfte upp den i taket. Riktigt kul och snyggt, sa Olofsson till C More efteråt .

Sylvegård anmäld

Och nu fortsätter problemen för LHC.

Forwarden Emil Sylvegård har blivit anmäld till disciplinnämnden för en tackling mot Leksandsspelaren Joe Piskulas rygg.

”I mitten av den andra perioden åker Leksandsspelaren Joe Piskula ner mot kortsargen för att hämta upp pucken, han har ryggen ut mot banan hela tiden. Linköpings Emil Sylvegård kommer med hög fart och enligt anmälan tacklar han Piskula i ryggen utan att bromsa in, så att Piskula kastas in i sargen” , skriver SHL på sin hemsida .

Stängs av i tre matcher

Linköpingsspelaren Emil Sylvegård fälls för tackling bakifrån i gårdagens match mellan Leksand och Linköping, skriver disciplinnämnden på sin hemsida.

Emil Sylvegård får tre matchers avstängning och kommer få böta åtta tusen kronor.

FAKTA SÅ SKRIVER DN I DOMEN BESLUT Efter match mellan Leksands IF - Linköping HC, SHL, 2017–01–19, åläggs Emil Sylvegård, Linköping HC, följande straff för tackling bakifrån (Checking from behind): Avstängning fr.o.m. den 20 januari 2017 t.o.m. den 31 januari 2017. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. Böter om 8 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning. Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher. SKÄL Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Emil Sylvegård samt en filmsekvens från händelsen. Anmälan: När det är 8.58 kvar av andra perioden så åker Leksandsspelaren nr 6 Piskula ner mot kortsargen för att hämta upp pucken och har ryggen ut mot banan hela tiden. Linköpingsspelaren nr 21 Sylvegård åker med hög fart ner mot kortsargen och utan att bromsa så tacklar Sylvegård Piskula i ryggen. Piskula kastas in i sargen utan att kunna skydda sig. Emil Sylvegård: Piskula åker ned för att hämta pucken. Han åker längs sargen och min avsikt är att tackla honom. När han har hämtat ut pucken från sargen väljer han att ta ut pucken från sargen och ska försöka finta mig. Det känns fel av mig att inte tackla då han kommer att kunna ta sig förbi mig och ta fram pucken. Min avsikt är att forechecka och vinna pucken genom att tackla. Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Emil Sylvegård gjort sig skyldig till tackling bakifrån. Tacklingen är vårdslös. Förseelsen bör därmed föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: Tacklingen innebär stor skaderisk. Läs mer