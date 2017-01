Sylvegård anmäld: ”Bromsar inte in”

Emil Sylvegård. Foto: Bildbyrån

Linköping åkte på en riktig kalldusch i går – med en 5–1-förlust mot Leksand.

Och nu kommer nästa bakslag. Emil Sylvegård är anmäld till disciplinnämnden.

”Han tacklar Piskula i ryggen utan att bromsa in, så att Piskula kastas in i sargen”, skriver SHL.

Linköpings HC hade en tung torsdagskväll.

Laget förlorade med 5–1 borta mot Leksand – nykomlingarnas största seger den här säsongen – efter att Leksandsforwarden Johan Olofsson svarat för ett drömmål.

– Jag kom en mot en, lyckades dra honom och bröt mig in på mål och lyfte upp den i taket. Riktigt kul och snyggt, sa Olofsson till C More efteråt .

Sylvegård anmäld

Och nu fortsätter problemen för LHC.

Forwarden Emil Sylvegård har blivit anmäld till disciplinnämnden för en tackling mot Leksandsspelaren Joe Piskulas rygg.

”I mitten av den andra perioden åker Leksandsspelaren Joe Piskula ner mot kortsargen för att hämta upp pucken, han har ryggen ut mot banan hela tiden. Linköpings Emil Sylvegård kommer med hög fart och enligt anmälan tacklar han Piskula i ryggen utan att bromsa in, så att Piskula kastas in i sargen” , skriver SHL på sin hemsida .

Ett beslut väntas landa under fredagen.