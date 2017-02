Invägning – då dök inte Brækhus upp











OSLO. Världsmästaren Cecilia Brækhus kom aldrig till invägningen i Spektrum inför jättematchen mot Klara Svensson.

– Jag har inte varit med om något liknande men är inte överraskad. Det är så hon jobbar, Cecilia Brækhus. Heja Norge, säger Klara Svensson.

Invägningen skulle starta 19.00. Med Klara och Brækhus som första vägande enligt arrangören Brækhus första order. Då kom beskedet att det skulle bli en kvarts försening. Ytterligare en timme senare hade Klara Svensson fått väga in utan motståndare på podiet.

Allt bröts upp och vågen bars i väg så att Brækhus kunde väga in i enskildhet. Givetvis under övervakning av boxningsorganisationernas och Klaras stall Sauerlands representanter. Rent formellt hade Brækhus på sig att väga in fram till cirka klockan 23 eftersom gränsen som gäller är 24 timmar före matchstart vilket hon klarade med en dryg timmes marginal.

”Kände det redan i Stockholm”

Klara Svensson tar Brækhus agerande som ett bevis på att superstjärnan är skakad.

– Helt ärligt. Jag kände det redan i Stockholm (presskonferens i måndags) och i går på pressträningen. Hon gillar inte att vara nära mig. Hon gillar inte att vara bredvid mig. För hon är inte bekväm i situationen.

– Laurén och jag hade i alla fall guts att stå upp mot varandra men Cecilia verkar inte att palla trycket. Hon har aldrig haft en motståndare som snackat tillbaka. Hon har aldrig haft en motståndare som kunnat uttrycka sig som jag på både svenska och engelska. Det är första gången hon ställs mot någon som är här för att vinna och hon verkar inte att kunna hantera det särskilt bra.

Brækhus är enormt populär i Norge och har bland annat utsetts till landets största kändis.

Klara Svensson begriper sig inte på den bilden av sin motståndare. Inom boxningen har det i många år pratats om Brækhus stora ego.

– Men det är inte bara ego, det kan man vara om man är på hennes nivå. Vad det handlar om är hur hon jobbar och samarbetar med människor. Hur hon behandlar dem. Det är sinnessjuka saker man får höra.

”Här får vi ett smakprov”

– Jag vet inte vad hon har gett norska folket för image men den går inte ihop med någon bild man själv får av de som jobbar eller har jobbat med henne. Det är en helt annorlunda bild som jag har fått. Jag har inte uttalat mig om detta tidigare men här får vi ett smakprov, säger Klara Svensson.

På onsdagens pressträff gick Brækhus igång på två pressreleaser som hennes tidigare stall Sauerland skickat ut.

– Jag tyckte inte det var så farligt. Att det är ont blod mellan henne och Sauerland har jag inte med att göra men att det finns så mycket känslor är intressant, säger Klara.

Som tror att norrmännens bild av sin idol kan förändras av det som hände vid den planerade invägningen.

– Det är pinsamt för henne. Jag bryr mig inte om hon står framför mig men det är ett fegt och märkligt beteende. Otroligt oproffsigt när det handlar om en match av den här digniteten.

– Det är inte första gången hon håller på så men jag tror att det är första gången som allmänheten får del av det. Den riktiga Cecilia Brækhus har varit väldigt väl gömd.

”Tror inte jag har biceps”

Om det var ett psykningsförsök från norskan bet det inte.

– Vet inte om hon tycker jag har dålig andedräkt, men jag var sugen på att stå nära henne igen. Synd. Jag som hade spray tan, snygg outfit och skulle visa mina biceps som hon inte tror att jag har, säger Klara.

Troligaste scenariot är dock att Brækhus har haft viktproblem.

– Det fanns rykten att hon satt i bastun tidigare och kämpade. Det går inte att vara överviktig till en match med så här många bälten så hon får väl jobba bort de kilona om hon behövde det. Jag vill bara att hon kommer i morgon och skiter i var hon vägt in. Jag är hör för att slåss, säger Klara Svensson.