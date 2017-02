Grönborgs charmoffensiv kan ge ett drömlag i VM

Foto: Bildbyrån, AP

GÖTEBORG. Efter Sweden Hockey Games startar hockeyns förbundskapten Rikard Grönborg en charmoffensiv i NHL.

Målet:

Att få alla NHL-svenskar att vilja komma till VM i Köln.

Lyckas han kan Sverige få ett av de bästa VM-lagen någonsin.

Rikard Grönborg och hans assisterande coacher Johan Garpenlöv och Peter Popovic kommer att byta av varandra och tillbringa hela mars månad i Nordamerika.

Inget ska lämnas åt slumpen och alla NHL-svenskar ska få veta att de behövs.

Tre Kronor har åkt ut i två raka kvartsfinaler i VM och det är en trend som måste brytas.

– Ja, målet är att det inte ska få hända igen. Det är därför vi lägger ner så mycket tid och arbete. Det är ett pussel som måste läggas och ska vi ha framgång behöver vi den spets som finns i NHL, säger Rikard Grönborg.

Och det finns många svenska stjärnor som är på väg att missa slutspel.

Stjärnan öppnar för VM

Tampa Bay med backparet Victor Hedman och Anton Strålman är överraskande på en fjortondeplats i Eastern Conference, där svensklaget Detroit Red Wings låg sist inför fredagsnattens matcher.

Colorado med Gabriel Landeskog och Carl Söderberg är redan borta från slutspel och Landeskog sa i en tv-intervju med tv4 på torsdagen att han ställer upp i VM. Så länge han är frisk.

– Jag är inte överraskad, utan det är den allmänna inställning vi möter. Vi får samma svar från 98 procent av NHL-svenskarna. Sedan är flera skadade eller halvskadade och spelar på sprutor i slutet av säsongen och stoppas av sina klubbar. Det måste vi också respektera, säger Grönborg.

Andra känner sig slitna efter en lång säsong som Henrik och Daniel Sedin gjorde i fjol, när de tackade nej till VM i Moskva.

Vancouver bidra med hel kedja

Nu ser Vancouver också ut att missa slutspelet, men Grönborg hoppas på Vancouvers svenska superkedja med Henrik Sedin-Daniel Sedin-Loui Eriksson som var nyckeln till senaste VM-guldet på hemmaplan i Globen 2013. Då stod Rikard Grönborg i båset som assisterande coach till Pär Mårts och coachade forwards.

– Jag planerar att åka till Vancouver på min första resa och träffa dem. De är fortfarande världsklasspelare. Jag tittar inte i passen, utan vi ska åka till VM med bästa möjliga lag. Dessutom har vi fler svenskar i Vancouver.



Ja, målvakten Jacob Markström lär vara given i VM med tanke på att han var andremålvakt bakom Henrik Lundqvist i World Cup. Och Viktor Fasth, i KHL-laget CSKA,lär vara lika given som en av två målvakter efter sitt spel i Tre Kronor i vinter.

Öppet om platserna

Annars känns VM-truppen väldigt öppen.

Och det är ett förbundskaptensjobb som blivit allt svårare med över tjugo svenska spelare i ryska KHL, ett drygt dussin i Schweiz och en bra bit över hundra spelare i NHL och AHL.

– Ja, det är ett pusslande som styrs av vilka spelare som kommer loss. Nu har vi beställt ett speciellt dataprogram för att samla alla information vi får under våra scoutingresor, där vi kan knappa in oss och uppdatera under resans gång. Vi måste ha koll på allt.

Hur många från laget här i Sweden Hockey Games tror du tar sig till VM?

– Omöjligt att säga, men i fjol blev det en hel del från motsvarande lag som spelade i Moskva.

Men det finns många SHL-spelare som gör bra ifrån sig.