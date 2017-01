Kan bli först – på över 30 år

FAKTA

Dallas–Minnesota 2–3 e str (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1)

Dallas: Tyler Seguin, Patrick Eaves. Målvakt: Kari Lehtonen 93,9 procent. Minnesota: Jason Pominville, Mikko Koivu, Chris Stewart (avgörande str). Målvakt: Devan Dubnyk 94,6 procent.

Publik: 17 877.

Chicago–Tampa Bay 2–5 (1–1, 1–0, 0–4)

Chicago: Jonathan Toews, Duncan Keith. Målvakt: Corey Crawford 88,6 procent. Tampa Bay: Tyler Johnson (2), Brian Boyle, Nikita Nesterov, Nikita Kutjerov. Målvakt: Andrej Vasilevskij 94,4 procent.

Publik: 21 617.

Winnipeg–San Jose 3–4 (1–1, 1–1, 1–2)

Winnipeg: Bryan Little, Andrew Copp, Bryan Little. Målvakt: Ondrej Pavelec 84,6 procent. San Jose: Brent Burns, Logan Couture, Melker Karlsson, Patrick Marleau. Målvakt: Aaron Dell 91,2 procent.

Publik: 15 294.

Nashville–Buffalo 4–5 e förl (1–0, 1–2, 2–2, 0–1)

Nashville: Filip Forsberg (15) (Calle Järnkrok), Cody McLeod, Viktor Arvidsson (12), James Neal (Järnkrok). Målvakt: Juuse Saros 86,5 procent. Buffalo: Jack Eichel (2), Zemgus Girgensons, Brian Gionta, Kyle Okposo. Målvakt: Robin Lehner 89,7 procent.

Publik: 17 113.

Ottawa–Washington 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

Ottawa: Chris Kelly (Fredrik Claesson), Bobby Ryan (Claesson), Zack Smith. Målvakt: Mike Condon 100 procent. Washington: Målvakt: Philipp Grubauer 91,2 procent.

Publik: 16 683.

Montreal–Calgary 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

Montreal: Alexander Radulov (2), Andrew Shaw, Tomas Plekanec, Daniel Carr. Målvakt: Carey Price 96,8 procent. Calgary: Sam Bennett. Målvakt: Chad Johnson 75 procent.

Publik: 21 288.

Pittsburgh–St Louis 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Pittsburgh: Målvakt: Matt Murray 89,3 procent. St Louis: Colton Parayko, Ryan Reaves, Scottie Upshall. Målvakt: Carter Hutton 100 procent.

Publik: 18 563.

NY Islanders–Columbus 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

NY Islanders: Josh Bailey, Nikolaj Kuljemin, Brock Nelson, Jason Chimera. Målvakt: Thomas Greiss 91,3 procent. Columbus: Nick Foligno (Alexander Wennberg), Cam Atkinson. Målvakter: Sergej Bobrovskij 83,3 procent, Joonas Korpisalo 100 procent.

Publik: 11 419.

New Jersey–Los Angeles 1–3 (0–3, 0–0, 1–0)

New Jersey: Kyle Quincey. Målvakter: Cory Schneider 75,0 procent, Keith Kinkaid 100 procent. Los Angeles: Anze Kopitar, Tanner Pearson, Alec Martinez. Målvakt: Peter Budaj 96,0 procent.

Publik: 13 412.

Boston–Detroit4–3 e förl (2–1, 0–2, 1–0, 1–0)

Boston: Brad Marchand (2), Kevan Miller, David Pastrnak. Målvakt: Tuukka Rask 88,5 procent. Detroit: Andreas Athanasiou (Niklas Kronwall), Mike Green (Henrik Zetterberg, Gustav Nyquist), Tomas Tatar (Zetterberg). Målvakt: Jared Coreau 91,8 procent.

Publik: 17 565.