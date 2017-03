HV71 säkrade andraplatsen – slog tolv år gamla rekordet

Foto: STEFAN PERSSON / BILDBYRÅN

Första laget att släppa in under 100 mål i grundserien sedan 2005.

HV71 nådde en fin milstolpe när man säkrade andraplatsen hemma mot Färjestad på torsdagen.

– Det kommer att bli åka av i slutspelet, säger målvakten Linus Söderström till C More.

Inte sedan säsongen 2004/2005 hade ett lag lyckats släppa in under 100 mål i grundserien. Då släppte Frölunda in 96 kassar.

Nu har HV71 upprepat bedriften.

3–2-segern i sista seriematchen hemma mot Färjestad innebär att laget stannar på 99 insläppta och därmed blev HV71 ensamt i årets grundserie om att hamna under tresiffrigt.

”Önskar kunna göra så oftare”

Redan i slutet av andra perioden mot Färjestad skickade Kevin Stenlund in målet som blev matchavgörande.

Och vilket mål sen.

20-åringen tryckte upp pucken i krysset efter en klockren tekning av Chris Abbott.

– Jag önskar jag kunde göra sådana lite oftare. Jag fick på en bra träff, säger Stenlund till C More efter att ha säkrat andraplatsen i tabellen.

Nu får laget vänta på sin kvartsfinalmotståndare, som kan bli antingen Färjestad, Malmö, Luleå eller Djurgården.

Färjestad gör upp med Djurgården i den ena åttondelsfinalen, medan Malmö tar sin an Luleå i den andra.

Färjestad-tränaren Leif Carlsson om Djurgården:

– Vi har haft tuffa fajter mot dem hela tiden. Djurgården är på en resa upp, så det gäller att ladda batterierna och se till att vara redo, säger Carlsson.

