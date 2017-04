Brynäs vann efter osannolik dramatik

Frölunda låg under med 1–4 med en minut och fem sekunder kvar – när slutsignalen ljöd hade regerande mästarna satt tre puckar till.

Men efter videogranskning dömdes kvitteringsmålet mot Brynäs bort.

– Vi har kontroll på allting, sedan blir det utvisningar i slutet som känns konstiga, säger Thomas ”Bulan” Berglund.

Foto: C MORE

Brynäs är inte favorittippat i semifinalserien mot Frölunda. Men i det första mötet chockade gästerna de regerande mästarna.

Redan efter tre minuter gav Daniel Paille Brynäs ledningen i powerplay.

– Det blev precis som folk inte trodde. Det är vi som tar kommandot och lyckas pricka in 1-0, sa assisterande tränaren Tommy Sjödin till C More.

I den andra perioden åkte Frölunda på flera tunga smällar. På mindre än sex minuter gjorde Brynäs tre mål, de två första i numerärt överläge efter att Sean Bergenheim suttit i utvisningsbåset.

Videogranskades

Juuso Ikonen satte tvåan, Kevin Clark trean och med fem minuter kvar till paus fixade Jacob Blomquist 4-0.

Uppförsbacken var brant för Frölunda som fick in en reducering med sju minuter kvar, men det såg inte ut att bli mer än så.

När Brynäs åkte på flera utvisningar, varav två för ”abuse” mot domaren, med en och en halv minut kvar blev det dock stor dramatik. Joel Lundqvist satte först 2–4 med dryga minuten kvar och i fortsatt numerärt överläge kunde Casey Wellman sätta 3–4 med 18 sekunder kvar.

Frölunda, som hade tagit ut målvakten, spelade med två man mer även på slutet och när slutsignalen ljöd fick Lundqvist in ytterligare en puck i mål. Frågan var dock om tiden hade gått ut innan pucken var över mållinjen – och efter videogranskning kunde domarna konstatera att den hade det.

”Glömmer bort att han är gammal militär”

Brynäs kom undan med blotta förskräckelsen med några tiondelars marginal och har 1–0 i semifinalserien.

– På de bilderna vi fick var det ganska lätt att se att pucken inte är över linjen när tiden går ut. Det saknas två bildrutor, säger Christer Lärking, chef för situationsrummet.

Brynästränaren Thomas ”Bulan” Berglund var inte helt nöjd med utvisningarna på slutet.

– Vi har kontroll på allting, sedan blir det utvisningar i slutet som jag tycker, jag har inte sett dem, men det känns konstigt när de åker in målvakten som de har tagit hela säsongen och de tar dem inte för helt plötsligt, säger han till C More och fortsätter:

– Sedan glömmer jag av att Sören Persson är gammal militär, han tål inte, vilket är helt rätt för jag ska inte skrika från båset, men han tar mig när jag säger att det är pinsamt. Jag glömmer av att jag är militär, han vill ha ordning och reda och jag vet det på förhand men jag ballar ur lite grand. Jag tar på mig den sista utvisningen.