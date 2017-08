Grönborg: ”Ryssland får en fördel”

OS 2018 – säsongens största hockeyturnering.

Men villkoren skiljer sig enormt mellan Tre Kronor och Rysslands landslag.

Tre Kronor samlas 8 februari i Sydkorea och Ryssland redan 24 januari.

– Det är förutsättningarna och Ryssland får en fördel. Just nu kan vi inte göra något åt saken, säger förbundskapten Rikard Grönborg.

I slutet av veckan har Tre Kronor möte med Svenska Olympiska Kommittén om OS i Pyeongchang. Man ska prata upplägg inför OS-hockeyn startar och praktiska detaljer i OS-byn.

Men en sak är redan klar.

Tre Kronor kommer inte ha samma uppladdning som det ryska ishockeylandslaget kommer att ha.

Har ett nära samarbete

Givetvis är anledningen att KHL och Rysslands Ishockeyförbund nu ser en stor chans att knipa OS-guldet när NHL-proffsen inte får vara med och KHL:s president Dmitry Chernyshenko och Vladislav Tretiak, ordförande för Rysslands Ishockeyförbund, har ett nära samarbete.

Främst kommer Ryssland plocka spelare från storlagen SKA St Petersburg, där förbundskaptenen Oleg Znarok är huvudtränare, och CSKA Moskva. I lagen återfinns Shestyorkin, Datsyuk, Kovalchuk, Plotnikov, Niskushkin, Andronov, Telegin, Grigorenko och Kiselevich. Deras KHL-schema slutar redan 21 respektive 23 januari och spelarna kan alltså i lugn och ro ta sig till Rysslands samling den 24 januari.

För Tre Kronor är förutsättningarna helt annorlunda.

– I avtalet mellan SHL och SIF (IIHF) står det att Tre Kronor får tillgång till sina spelare sju dagar innan första matchen mot Norge i OS. Den spelar vi 15 februari vid lunch. Det innebär att vi i praktiken har tillgång till spelarna när vi landar i Korea 8 februari. Klart att det är en skillnad, säger Olof Östblom, tävlingschef på Ishockeyförbundet.

Skräddarsytt schema

Ryssland går all in på OS 2018. Inget lämnas åt slumpen, det är därför som topplagen har skräddarsytt schema för just OS och att man fått hem spelare som Markov till KHL för att få ihop en stark trupp till säsongens stora fest.

– Ja, jag känner till det där. Vi kommer att plocka spelare från KHL, Schweiz och SHL så det hade inte räckt med att ha ett bättre avtal med SHL för att ha ett längre läger inför OS. Nu är det så här, vi gillar läget och vi får se till att dagarna inför vår första match mot Norge blir av så hög kvalité som möjligt, säger Grönborg.

Det här är första OS-turneringen sedan 1994 som NHL inte är med på tåget. NHL-spelare är alltså inte med. 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 har NHL flugit in spelarna till OS och förutsättningarna har i stort sett varit identiska för de största nationerna.

2018 är det bortsuddat.