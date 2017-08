Fjärde (!) guldhjälten som slutar

Efter guldet i våras – nu väljer ytterligare en HV-spelare att avsluta karriären

Foto: TT

Det har varit på gång ett tag, men nu är det officiellt: Teemu Laine, 35, tvingas sluta med ishockey.

Finländarens kropp håller inte för spel på elitnivå.

Han blir därmed den fjärde (!) av HV:s guldhjältar som slutar med ishockey.

HV71 vann ett bejublat SM-guld i våras. Sedan dess har det skett en hel del i guldtruppen.

Flera spelare har lämnat för NHL och KHL, dessutom har fyra av spelarna valt att lägga skridskorna på hyllan.

Pär Arlbrandt, 34, deklarerade direkt efter guldet att hans karriär är över.

Chris Abbott, 33, skadade nacken allvarligt under en träning inför finalserien och tvingas sluta med ishockeyn.

Erik Christensen, 33, meddelad för en dryg vecka sedan att han inte tänker fortsätta och nu kommer alltså beskedet att Teemu Laine tvingas lägga av.

Var den stora guldhjälten 2010

Finländaren, som avgjorde den sista SM-finalen för HV71 mot Djurgården 2010, har kämpat med stora knäproblem under de senaste säsongerna.

– Jag har tagit beslutet att jag tyvärr måste sluta min karriär på grund av skada. Jag har försökt rehaba i två år, men det går tyvärr inte längre, säger Laine enligt Jnytt, som i sin tur hänvisar till P4 Jönköping .

– Mitt knä funkar inte på elitnivå, jag hade velat spela fem år till. Men jag har inget korsband, och jag måste tänka längre fram i livet.

Under de två senaste åren har Laine bara spelat totalt 30 matcher och förra säsongen blev det bara tre poäng från Laines klubba. Han tvingades avbryta säsongen redan under hösten och spelade inga matcher under slutspelet.

Totalt blev det sex säsonger i Jönköping för den finländske publikfavoriten. Förutom de två SM-gulden med HV71 vann Laine även guld med Jokerit 2002.

LÄS OCKSÅ Djupanalys HV71: ”Därför stannar laget i toppen”