Omark VM-satsar med OS-spel i tankarna

Foto: Bildbyrån

Trots en strulig vårsäsong med skador och sjukdomar gör forwardsprofilen Linus Omark, 30, en satsning på VM.

En av anledningarna – möjligheten till OS-spel nästa år.

– Det vore skitcoolt, säger han.

Trollgubben från Övertorneå har haft ännu en stark KHL -säsong i Salavat Julajev – 56 poäng (14 mål+42 assist) på 55 matcher – trots en oturlig skada som stoppade honom i slutet av grundserien och början av slutspelet.

Han gick gipsad i tre veckor med en fotfraktur efter att ha täckt skott och har dessutom varit sjuk och ätit antibiotika under lång tid. Så en lång VM-satsning – det här blir tredje veckan av förberedelser – var inte given.

Chansen till OS-spel i Pyeongchang vägde dock över sedan NHL sagt nej till deltagande.

– Det är väl en anledning till att man vill spela VM och visa framfötterna där. Från början var jag tveksam, men när vi åkt ur slutspelet och jag gick på is igen kände jag mig fräsch i kroppen som jag inte gjort på de tre senaste månaderna egentligen.

– Jag kommer väl kanske inte att spela min bästa hockey förrän om någon vecka, men formen är på uppåtgående, säger han.

"Roligt med de bästa"

Med den stadigt ökande skaran av svenska NHL-spelare har OS-chansen blivit allt mindre med åren för de Europabaserade spelarna. I OS i Sotji var Jimmie Ericsson, Skellefteå, ende Europaspelaren och i World Cup i höstas var den siffran noll.

– Det kanske vore fel att säga att man hoppas att det inte blir några NHL-spelare, för hockeyns skull är det ju roligt om de bästa är med, men personligen vore det ascoolt att få åka dit och spela. Det är inte alla som får spela ett OS och allt runt omkring, med alla andra sporter, är jättecoolt. Det har man hört från dem som har varit med, säger Omark.

Många tror, trots NHL:s nej, att sista ordet inte är sagt ännu.

– Ligan vill köra sitt race, men ryssarna kommer att sticka ändå tror jag. Det låter som att det inte blir något, men vi får väl se.

OS saknas

Linus Omark har tre säsonger i Nordamerika bakom sig – totalt 79 NHL-matcher – och har spelat tre VM-turneringar.

Hittills har han varit med på alla nivåer utom just OS.

Till att börja med gäller det att ta en VM-plats.

– Det är en utmaning, det kommer att bli ett bra VM-lag och förhoppningsvis tar jag en plats ... men jag skulle inte vara här om jag inte trodde på det, säger han.