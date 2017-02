SSK avhakade – nionde raka förlusten

Södertälje kan ställa in sig på negativt kvalspel.

I jumbomötet med Björklöven kom nionde raka förlusten och nu har man 15 poäng upp till säker mark.

– Börjar man förlora är det en cirkel som är svårt mentalt att ta sig ur, säger SSK:s tränare Mats Waltin.

Det var inte mycket självförtroende som skrinnade in i Scaniarinken i kväll. Jumbon Södertälje kom till spel med noll poäng på kontot på de senaste åtta matcherna och nästjumbon Björklöven hade bara en seger på nio senaste i bagaget.

SSK:s målkung Anton Holm var tydlig med förutsättningarna i C More inför match.

– Vinner vi inte i dag så är det i princip kört.

Och nu kan SSK börja fokusera på att scouta Huddinge och Troja och andra aspirerande division ett-lag.

Björklöven jagar Västerås

Efter två 1–1-perioder beseglades SSK:s öde i den tredje perioden när först Cody Murphy fick Björklövens 3–2 godkänt efter videogranskning och sedan David Lindquist kontrade in 4–2 mitt under en bra SSK-sekvens.

Johan Skinnars 3–4-reducering skapade nerv men det räckte inte för Södertälje utan Mikko Pukka satte 5–3 för bortalaget i öppen kasse.

Trots det vill tränaren Mats Waltin inte prata kval.

– Inte förrän vi definitivt är där. Det är 27 poäng kvar att spela om, säger han i C More.

”Riktig krigarseger”

I Umeålägret var man så klart nöjda:

– Det var en riktig krigarseger, vi drar på oss många utvisningar som bjuder in Södertälje i matchen. Men det här var en skön vinst, säger Björklövens målskytt David Lindquist i C More.

För Björklöven är avståndet upp till Västerås ovanför strecket fortfarande två poäng sedan VIK besegrat Almtuna med 3–0 i kväll.

▪▪▪

I kvällens övriga matcher kan vi notera att Modo tog tre tunga poäng efter 6–3 borta mot Tingsryd.

I Oskarshamn krävdes det straffar för att det skulle bli ett enda mål. Det gjorde bortalaget Karlskoga som därmed knep extrapoängen.

Pantern hemmabesegrade Timrå med 4–1 och är efter det ny trea i tabellen.