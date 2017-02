Medlemsbrevet som ska rädda Leksand

Klubben uppmanar supportrarna att gå på matcherna: ”Tufft med likviditeten just nu”

Foto: DANIEL ERIKSSON, BILDBYRÅN

Leksand vill förstärka truppen inför säsongsavslutningen:

Men det saknas pengar.

Nu uppmanar klubben sina supportrar att skänka pengar och gå på matcherna:

– Vi har inte råd att värva spelare utan extern hjälp, säger klubbens ordförande Åke Norström till Dalarnas Tidning .

När bara elva omgångar återstår av SHL ligger Leksand tolv poäng efter Örebro ovanför kvalstrecket.

Det mesta talar för att det krävs kvalspel för att säkra fortsatt existens i SHL.

Att hänga kvar kan skulle betyda enormt mycket för den ekonomiska situationen i klubben, med tanke på att skillnaden på ekonomiska förutsättningarna i SHL kontra allsvenskan bara bli större och större.

För Leksand handlar det om att klara sig kvar och då vill man gärna förstärka laget med ytterligare något namn.

”Tufft med likviditeten just nu”

Mattias Ritola värvades nyligen hem och skrev på ett långtidskontrakt, en värvning som möjliggjordes sedan storsponsorn P-O Ejendal klivit in och betalat, även klubbens supportrar bidrog med en del.

Nu vänder sig klubben återigen till sina supportrar för att få ekonomisk hjälp.

Det är Dalarnas Tidning som tagit del av det medlemsbrev som Leksand för en vecka sedan skickade ut.

Där skriver föreningen att det är ordning och reda i klubben – men erkänner samtidigt att: ”Precis som i andra föreningar är det tufft med likviditeten just nu”

En uppgift som Åke Norström inte säger sig känna till:

– Vi har inga likviditetsproblem idag. Vi har inte staplat upp en jättestor likviditet i bolaget. Däremot har vi nära kontakt med medlemmar som gått in och stöttat oss genom Vision 2019, där vi fick in mycket pengar och som vi ska använda. Sedan har vi fått stöttning av P-O Ejendal, och vi har flera som vill gå in och stötta oss, säger Norström till DT och fortsätter:

Haft en dialog med banken

– Utan våra medlemmar och utan Ejendals hade vi inte kunnat gjort det här med Ritola. Vi har inte ekonomi i klubben för att värva en spelare med det som finns i kassan. Det finns inte. Där måste vi ha hjälp med att finansiera på ett annat sätt. Men det är inte så att vi håller på och går i konkurs eller ställer in betalningar.

DT-sporten har också uppgifter om att Leksand haft en dialog med banken om att få skriva ner amorteringstakten på lånen i arenan. Uppgifter som Åke Norström bekräftar:

– Ja, vi för alltid en dialog med banken. Vi har amorterat bra många miljoner under året. Problematiken i en idrottsklubb är att ha cash i bolaget, även om du gör ett bra resultat. Du måste ha likviditet och det behöver inte vara samstämmigt för att det går bra eller dåligt resultatmässigt.

Viktigast är att vara kvar i SHL

Leksand hade inför säsongen målsättningen att gå fem miljoner kronor i vinst. Dit tror inte Åke Norström att man når, och det är heller inte det viktigaste:

– Vi ser det på det sättet att det viktigaste i år är att vi använder pengarna, som vi får från våra supportrar, till att vi får ett starkt lag som blir kvar i SHL. Det är banken med på. Vi har sagt till kommun och bank att vi ska se till att stanna kvar i SHL och inte tjäna fem miljoner kronor, säger Åke Norström.