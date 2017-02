”Konstigt att det inte finns fler kvinnor”

Foto: ELVIRA PIHL

Män, män, män, män.

Och Nina Wennerström.

Att hon är den enda kvinnan på arbetsfältet förbryllar henne.

– Det är egentligen jättekonstigt, säger hon.

Nina Wennerström, 37, är sportagent – och kvinna.

Sportbladet träffar henne för att prata om den ovanliga kombinationen, på kontoret i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

En lokal i stadsdelens nyare byggnadsprojekt.

Stora fönster och klar utsikt över vattnet. Stilrent och modernt.

Men vägen hit var knappast självklar från början .

Efter att Nina gett upp sina tennisdrömmar, om att själv bli proffsspelare, började hon i stället på Handelshögskolan i Stockholm.

Kvar fanns varken målmedvetenheten, utmaningen eller adrenalinet. Hon var bara en i mängden av alla karriärtörstande ungdomar.

– Ett av mina olyckligaste år, som hon själv beskriver studietiden.

Men ett besök på biblioteket förändrade allt.

Efter att ha läst boken ”What they don’t teach you at Harvad”, av Mark McCormack, kom uppenbarelsen:

– Han berättade hur han hjälpte unga idrottstalanger och jag tänkte att det är ju det jag också ska göra. Jag började söka jobb i agentbranschen, men jag hade inga kontakter, berättar Nina.

Flyttade till USA

Till slut nappade Octagon, en av världens största agenturer, och det blev starten på karriären.

– Jag hade kanske fått 100 nej. Men till slut kom chansen. Jag flyttade till Washington och mitt jobb var att hitta nästa tennisstjärna.

– Och jag hade tur. Min första klient jag sajnade blev senare världsetta. Hon (Jelena Jankovic) hade inget självförtroende i början, men plötsligt släppte det och hon började att vinna. Om jag hade ett öga för talanger? Det är väldigt små marginaler, fortsätter Nina.

Men när hon ansåg att yrket började präglas för mycket av vinstmaximering tröttnade hon. Nina rev kontraktet med sin amerikanska agentur, tappade alla klienter och flyttade hem till Sverige.

Hon fick börja om från början och startade företaget Wesport i oktober 2014.

– Alla tyckte att jag var helt galen egentligen, jag hade ju ett bra liv. Men jag ville göra det på mitt sätt och sätta min egen prägel på branschen. Jag hade gjort en affärsplan och hade en dröm.

Foto: ELVIRA PIHL

Breddat till hockeyn

Tennisen är fortfarande i fokus, men nu har företaget breddat verksamheten och gett sig in på ett nytt territorium:

Hockeybranchen.

– Jag hade redan ett nätverk inom hockey. Jag känner många stora spelare, har koll på agenturerna globalt och känner klubbar och sportchefer. Det här är en investering. Vi kan växa i den takt vi själva önskar, vi kan vara selektiva och behöver inte jaga varje talangfull 16-åring.

Vilka olikheter finns det mellan hockey- och tennisbranschen?

– Först och främst är affärsmodellerna helt olika. I tennis byggs det mycket kring kommersiella värden. Du får göra så mycket mer för din klient. Sedan är det en mer begränsad marknad inom hockeyn.

Vad kommer du tillföra hockeyn?

– Jag är ödmjuk eftersom vi går in som nya i en bransch. Men vi kommer inte att göra det som alla andra gör. Vi har en service och en tjänst som vi kan täcka över hela resan för att maximera möjligheterna för klienter att lyckas både sportsligt och kommersiellt. Vi lämnar inget åt slumpen, vi tror stenhårt på vår modell och är övertygade att den kommer vara vinnande långsiktigt.

– Det finns till exempel inget som säger att hockeyspelare inte ska kunna synas utanför isen. Att bygga sitt personliga varumärke, där vill vi gärna hjälpa till. Hockeyn behöver profiler, fortsätter Nina.

Enda kvinnan

I NHL finns 192 licenserade hockeyagenter.

Bara tre är kvinnor.

I Sverige är 43 av 44 hockeyagenter män.

Nina Wennerström är enda kvinnan.

– Det är jättekonstigt, egentligen. Det finns inget som tyder på att kvinnor inte ska lyckas i den här branschen. Jag har faktiskt inget svar på varför det ser ut som det gör. Det är ensamt att vara den enda kvinnan, men jag kan inte säga att jag påverkats av det så mycket. Branschen är fantastisk och det har inget att göra med om du är tjej eller kille.

Kan du snarare ha en fördel – vi kanske är trötta på medelålders män?

– Jag tror inte att det är någon som tänker på om du är man eller kvinna. Det handlar om vem som gör jobbet bäst. Det är det som avgör i slutändan. Men en gång har jag faktiskt sajnat en spelare för att jag var tjej.

Berätta.

– Det var en väldigt dominant rysk familj. Jag träffade mamman, pappan och talangen. Det kändes inte alls bra och jag tänkte att det inte fanns en chans att jag får sajna den här spelaren.

– Men så ringde telefonen och pappan berättade; ”vi väljer dig”. Jag blev förvånad, men kunde ju inte fråga varför. Det skulle inte låta bra. Men till slut, efter ett tag, kunde jag fråga. Då sa pappan att det är mamman som fattar besluten i familjen och jag var den enda som hade fokuserat på mamman.

Men det kanske inte berodde främst på att du är kvinna?

– Nej, okej, du har faktiskt rätt. Jag tar tillbaka det. Jag tror nog inte att jag har någon fördel av att vara kvinna. Det har ingen påverkan.

Några nackdelar då?

– Nej, inte det heller. Jag kan faktiskt inte nämna någon incident som jag kommer ihåg.

Vilken respons får du som kvinna i en extremt mansdominerad bransch?

– Det har varit väldigt positivt. Jag möts av respekt och förtroende, säger Nina som anser att genetiken i hennes arbete är uppförstorad.

– Men jag förstår samtidigt att det blir uppmärksammat. Jag skulle vilja säga att det här är ett av världens mest mansdominerande jobb. Men egentligen är det ointressant vilket kön du har Jag älskar mitt jobb, jag älskar att se klienter lyckas och jag älskar att vinna alla fighter jag ger mig in i. Men det har inget att göra med att jag är tjej. Jag råkar gilla den här världen, jag jobbar hårt och har fått betalt för det och jag råkar vara tjej. Svårare än så är det inte. Det enda som är relevant är att du är bra på ditt jobb.

Nina avslutar:

– Det är en tuff bransch, visst – men inte svårare för en tjej jämfört med en kille. Så jag hoppas inte tjejer skräms av branschen, för det finns absolut ingen anledning att göra det.