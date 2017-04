Vidare i Stanley Cup – med en bruten fot

Karlsson avslöjar smärtan: Spelar på sprutor

NEW YORK. Att Erik Karlsson varit den första Stanley Cup-omgångens kanske allra mest lysande stjärna är en sak.

Det verkligt anmärkningsvärda är att han varit det med två stressfrakturer i en häl.

– Jag har haft fruktansvärt ont, men det går ju inte att fundera på det, säger den småländske backvirtuosen till Sportbladet efter övertidssegern mot Boston som tog Ottawa vidare till en holmgång mot New York Rangers och Eriks kompisar Henrik Lundqvist och Mika Zibanejad.

Underverken till målgivande passningar, de dödsföraktande skottäckningarna, de osannolikt många minuterna på isen per match...

Allt det visar det sig alltså nu att Erik Karlsson genomfört skadad.

Han fick en puck på en fot i en grundseriematch mot Philadelphia i slutet av mars och missade visserligen två-tre matcher men återkom i slutet och lagom till slutspelet skulle allt vara bra igen.

Inte riktigt.

”Går inte att fundera på nu”

Han har två stressfrakturer i ena hälen.

– Ja, jag har haft fruktansvärt ont och spelat på sprutor, berättar han när vi når honom strax innan sista flighten hem från Boston.

– Men det går ju inte att fundera på sånt den här tiden på året och våra läkare här i laget har ändå sett till att det funkat så jag kan åka skridskor som jag vill. Det är ju en jäkla tur.

Dessutom hjälper det som hände i TD Garden i Boston under söndagen antagligen att lindra smärtan.

För Senators lyckades alltså sänka Bruins i ytterligare ett övertidsdrama – och därmed avgjorde de hela serien och gick vidare till nästa omgång.

– Otroligt skönt. Det har varit extremt jämnt, Bruins gjorde det otroligt bra trots alla sina skador. Vi fick ingenting gratis, fortsätter svensken som lagkamraterna kallar ”King Karl”.

– Men det är samtidigt starkt av oss att ändå hitta sätt att vinna så många tajta matcher.

”Just nu när de inte mina vänner”

Nu väntar alltså New York Rangers i nästa runda – och ett par mycket bekanta motståndare för Erik.

Han är god vän med både Henrik Lundqvist, som han tränar med hemma i Göteborg om somrarna, och med Mika Zibanejad, som han ju spelade med i Ottawa under många år.

– Men just nu är de inte mina vänner. Vi får återknyta bekantskapen efteråt, när vi förhoppningsvis slagit ut dem , påpekar han med ett skratt.

– Det ska bli kul, jag känner dem väl. Vi vet alla hur bra ”Henke” är, ser han puckarna släpper han inte in dem, så vi har mycket att jobba med där. Och vi får se, jag tränar som sagt med honom på somrarna och har kanske några tricks att ta fram, he he.

Matchserien mellan Senators och Rangers inleds, i Ottawa, natten till fredag.

Foto: Fred Chartrand / TT NYHETSBYRÅN

