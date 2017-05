”Det är en direkt diskriminering”

Förlorar SDHL-platsen – fick reda på det via Facebook

Sundsvall mötte Djurgården i februari i en utematch. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sundsvall Hockey förlorar sin plats i SDHL när damlaget nu bryts ur föreningen.

Något delar av spelartruppen fick reda på via Facebook.

”Att ni nu väljer att lägga ner damverksamheten är en direkt diskriminering på grund av att vi är tjejer”, skriver spelaren Matilda Gustafsson på Twitter.

Sundsvalls nya damlag hoppades få behålla platsen i SDHL, trots att de av ekonomiska skäl bryts ut ur huvudföreningen, men efter att tävlingsnämnden hos Svenska ishockeyförbundet sagt nej tvingas laget nu ner i division 1, skriver Sundsvalls Tidning .

”Förtjänar vi inte mer”

Ett besked delar av spelartruppen tvingades läsa om på sociala medier.

”Jag har nu fått höra av min lagkamrat att ni valt att lägga ner damverksamheten och att Sundsvall inte längre kommer att ha ett damlag i SDHL. Detta på grund utav era ekonomiska problem. Att få reda på genom ett Facebook-meddelande en tisdagskväll är häpnadsväckande. Att ni inte kunnat ta er tid att kalla oss till ett möte, informera oss om detta och tacka oss för all den tid vi lagt ner samt pengar vi jobbat in till föreningen är rent utsagt tragiskt. Förtjänar vi inte mer än så? I ett samhälle där alla stora företag och föreningar strävar mot jämställdhet tar ni nu istället ett stort steg i fel riktning”, skriver Matilda Gustafsson på Twitter och menar att beslutet är diskriminerande:

”Ni har gjort fel”

”För oss damhockeyspelare har det alltid varit en kamp om rätt till förbättrade förutsättningar. Vi drar inte in tillräckligt med pengar och har därför inte någon möjlighet att få detsamma som herrarna. Så att ni nu väljer att lägga ner damverksamheten är en direkt diskriminering på grund av att vi är tjejer. Vi drabbas på grund av att ni har gjort fel. Fel i budgeten. Fel med hanteringen av pengar. Och nu ekar spargrisen tom. Kanske man borde sett över var era utgifter egentligen går? Ni har ett herrlag som spelar i division 1, den tredje högsta serien i svensk ishockey – men man skulle kunna tro att de ibland spelar i SHL. De har en genomsnittlig publiksiffra på 545 åskådare, hur mycket pengar drar de då egentligen in respektive vad de kostar?”

För tidningen Expressen utvecklar hon:

– Man blir ju oerhört besviken och frustrerad. Man tycker ju att de borde ringa upp, eller kalla till ett möte. Och tacka av oss. Vi har ju dragit in pengar till föreningen, de kunde tacka oss för det. Jag tycker att vi känns ganska ensamma i det här. Det är ingen i föreningen som bryr sig.

För att lösa den ekonomiska krisen har klubben också startat en insamling bland fansen, som just nu fått in cirka 150 000 kronor. Bland annat har NHL-stjärnan Alexander Steen bidragit med 25 000 kronor och fått med sig lagkamraterna Paul Stastny och Jaden Schwartz från St Louis som båda lagt in 10 000 kronor.

Spelas med bara nio lag?

Curt Johansson, styrelseordförande för SDHL, beklagar djupt dagens besked.

– Vi har hört att det varit på gång ett tag och det är tråkigt för Sundsvall och för svensk damhockey. Men det hör också till spelet att klara de ekonomiska kraven, det finns ju klara regler för detta.

Risken är nu stor att SDHL spelas med nio istället för tio lag kommande säsong.

– Ja, så är det nog. Det här kommer ju så sent. Finns det några lag som har ekonomiska muskler att gå upp nu? De flesta har nog satt sina trupper och satt en ekonomisk plan för kommande säsong.

Vem bestämmer detta?

– Det är upp till förbundet i första hand. Jag gissar att de kommer kontakta oss i SDHL så får vi försöka lösa detta så snabbt vi kan.

Sportbladet har sökt förbundets nye tävlingschef Olof Östblom och Sundsvalls ordförande Hans Åhrman.

