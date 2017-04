Karlssons hemliga spel: ”Ingen visste”

Ottawa-kaptenen blixtflög in sig själv till viktiga matchen

Foto: AFP

DETROIT. Det var sagt att han inte skulle spela....

Men två timmar innan Ottawas måste-match i Joe Louis Arena landade Erik Karlsson i Detroit, spelade 30 minuter med demolerad fot, säkrade sin 70:e poäng för fjärde gången i NHL medelst årets 16:e mål och såg till att klubben säkrade en viktig poäng.

– Jag kände mig helt okej, det var inga problem och är glad att vi fick i alla fall en poäng fast jag tycker att vi förtjänade mer, säger den svenske backstjärnan till Sportbladet efter det som till slut blev en strafförlust med 4-5 mot Red Wings.

Så sent som under värmningen på måndagsförmiddagen var beskedet från Senators-coachen Guy Boucher fortfarande att Erik Karlsson – som missat de två närmast föregående matcherna på grund av en skadad fot – inte skulle medverka i den första av de två duellerna mot Detroit Red Wings.

Men samtidigt tränade Erik för sig själv hemma i Ottawa, kom fram till att han kunde spela – och kastade sig på ett privat-jet till Motor City.

– Jag höll det hemligt, inte ens lagkamraterna visste om att jag skulle dyka upp, och kom till hallen när det var lite mindre än två timmar kvar till matchstart, berättar han när vi träffar honom efteråt.

Nådde 70-poängsvallen

Lagkamraterna – som förlorat två raka utan sin kapten – blev förstås överlyckliga över den överraskningen och den som undrar varför kan titta i protokollet.

Den 26-årige smålänningen spelade – trots en demolerad fot – över 30 minuter, gjorde sitt sextonde mål för säsongen, bidrog också med en assist och låg bakom nästan allt gästerna skapade.

– Det kändes fint, det var inga problem, jag spelade ju hela matchen, säger han efter att ha nått milstolpen 70 poäng för fjärde gången i NHL-karriären.

Det har bara tolv backar i hela NHL-historien klarat och endast två svenska: Nicklas Lidström och Börje Salming.

”Fulaste mål jag någonsin gjort”

Målet med vilket han säkrade den där 70:e poängen kom i början av tredje perioden och hörde kanske inte till de snyggaste under åren i NHL; han bara skyfflade in pucken från ena sarghörnet och på något sätt lyckades Red Wings-keepern Petr Mrazek tappa in den.

– Nej, det var nog snarare det fulaste mål jag någonsin gjort. Jag försökte bara få in den på mål, men så blir det ibland, kluckar han.

Även Senators svenske back, Fredrik Claesson, skickade in en puck i tredje perioden – från blålinjen.

– Ja, han har en jäkla bössa och har varit bra för oss ända sedan han slog sig in i laget. Det är kul att se, säger landsmannen Karlsson.

”Har allt i egna händer”

Med poängen – som säkrades när just Claesson dammade in 4-4; sedan blev det alltså förlust på straffar – tar sig Ottawa upp på tredjeplats i Atlantic-divisionen och håller ett avstånd a' fyra poäng ner till Tampa under strecket.

– Men vi funderar inte på var vi ligger eller hur det går för någon annan. Vi har fortfarande allt i egna händer och tar det verkligen match för match tills det är över, poängterar ”EK65”.

– Jag är nöjd med hur vi spelade ikväll och är glad åt en viktig poäng , även om jag tycker att vi förtjänade mer. Vi hade några riktigt skarpa lägen på övertid,

Detroit har som bekant inget annat än äran att spela för, men det räckte för ännu en inspirerad insats en av de sista kvällarna innan ”The Joe” slår igen för gott.

Särskilt taggad var Gustav Nyquist som prickade in två mål.

– Ja, det var helt okej ikväll. Det är skönt att vi äntligen kan vinna några matcher här hemma, säger han.

Kommande natt möts lagen på nytt – i Ottawa.