Ekholms första för säsongen: ”Riktigt skönt”

NEW YORK. Svenskarna i Nashville firade tidig julafton när de besökte New Jersey i natt.

Filip Forsberg och Mattias Ekholm prickade in varsitt mål och Viktor Arvidsson svarade för hela tre assist.

– Det var nog vår bästa bortamatch på hela säsongen, säger Ekholm till Sportbladet efter 5–1-segern.

Det har varit motigt för Nashville Predators på bortaplan hela säsongen – fram till sista dygnet.

Igår slog de Philadelphia Flyers på straffar i Wells Fargo Center – och i natt följde de alltså upp med att knocka New Jersey Devils med 5–1 i Prudential Center i Newark.

– Ja, så otroligt skönt. Det har verkligen varit struligt med bortamatcherna , men idag såg det riktigt bra ut från början till slut. Det var nog vår bästa bortamatch på hela säsongen, säger backen Mattias Ekholm när vi talar med honom efteråt.

– Att det var andra matchen på ett dygn märktes inte alls. På någon. Men det hjälpte också att vi fick ett par tidiga mål. Det är alltid viktigt mot New Jersey,

Papporna med

Hjälpte gjorde det förmodligen också att spelarnas pappor, med Preds på så kallad ”Fathers trip”, satt på läktarna.

– Ja, de har ju varit med under två bortasegrar i rad så de måste ha gett oss bra energi, fortsätter Mattias.

Som själv dammade in sitt första mål för säsongen med ett rungande slagskott från blålinjen en bit in i andra perioden.

– Kan du tänka dig, till och med jag fick in en puck. Det har verkligen gått troll i det där för mig i år, pucken har bara inte velat gå in och inte för att jag i första hand ska vara målskytt men det kändes riktigt skönt att se den gå in.

Filip Forsberg gjorde också mål – för andra kvällen i rad, vilket indikerar att snipern från Siljans södra strand börjar bli riktigt het.

– Mm, fortsätter Ekholm, riktigt bra. Det är viktigt att vi får igång alla våra forwards.

Tre assist av Arvidsson

Rinkens störste svensk var dock – ännu en gång – Viktor Arvidsson . Han assisterade till tre av de fem målen.

– Viktor har varit vår bäste forward den här säsongen och krigar verkligen på. Det är kul att se, säger landsmannen Ekholm.