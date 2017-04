Svensken avgjorde – ”belönades” med puss från klubbägaren

NEW YORK. Marcus Johansson fick en puss av Washington Capitals ägare Ted Leonsis i natt.

Det var han värd.

För det var ”Mojo” som avgjorde den omsusade slutspelsserien mot Toronto – först med en sen kvittering och sedan med det största målet i karriären på övertid.

– Jag minns knappt vad som hände, men det var riktigt härligt, säger han till Sportbladet efter 2-1-segern.

Den hetaste och mest omskrivna serien i Stanley Cup-slutspelets förstarunda är alltså över.

Washington vann den sjätte matchen i Air Canada Centre i natt och undvek därmed en oviss, direkt avgörande match hemma i Washington om några dygn.

– Ja, i ”Game 7” vet man aldrig vad som kan hända så det var verkligt skönt att vi kunde stänga serien när vi ni hade chansen, säger Marcus Johansson på telefon från Toronto.

– Men det var tufft och jämnt igen, precis som i alla tidigare matcher. Toronto har verkligen gjort det bra och ska ha all cred.

Men till slut orkade de inte stå emot Johansson från Landskrona.

12.51 in i tredje perioden kvitterade han den 1-0-ledning fenomenet Auston Matthews några minuter tidigare hade gett hemmalaget – och sex och en halv minut in i övertiden var det ”Mojo” som var framme och dunkade in matchbollen också.

– Jag har inte gjort några mål tidigare under serien, trots att jag haft många chanser, så det var dags, fortsätter han.

– Om sudden-målet var det skönaste jag gjort? Ja, jo. Jag minns knappt vad som hände, plötsligt låg pucken bara framför mig och jag kunde trycka in. Sedan kändes det bara...härligt.

”Kom fram mitt under en tv-intervju”

Som belöning fick den 26-årige skåningen alltså en puss av Capitals ägare Ted Leonsis.

– Ja, he he, han kom fram mitt under en tv-intervju. Det hade jag inte räknat med. Men det var väl trevligt en sån här kväll.

Nu väntar Washingtons gamla nemesis i nästa omgång – regerande mästarna Pittsburgh Penguins.

Svårare motståndare är svår att tänka sig, likaså en som väcker starkare känslor i den amerikanska huvudstaden.

– Vi är revanschlystna efter vad som hände förra året och har faktiskt förberett oss på det här hela säsongen. Vi har gjort några förändringar och är redo, vi kommer inte vika oss en tum, understryker sudden-hjälten Johansson.

Nylander till VM?

För Toronto innebar nattens förlust ett abrupt och smärtsamt slut på den roligaste våren som någon i den kanadensiska metropolen kan minnas.

Samtidigt har ett nytt hopp tänts, för ynglingarna som nu representerar klubben som inte vunnit Stanley Cup på ett halvt sekel visade i sex utsökta matcher mot seriesegrarna att de är framtida utmanare.

– Ja, det här är bara början här, säger coachen Mike Babcock.

William Nylander är nu tillgänglig för Tre Kronor och som han spelat i sitt första slutspel borde han vara högaktuell för VM.

