Ratades av Djurgården – nu en av de hetaste

Linus Söderström var inte önskvärd av Djurgården – nu gör han succé i HV71

Han ratades av Djurgården.

Nu gör i stället Linus Söderström, 20, succé i topplaget HV71.

– Jag ledsnade till slut på hur Djurgården betedde sig, säger Söderström.

Linus Söderström fick sitt stora genombrott när han kom från i princip ingenstans och storspelade i JVM-turneringen i Toronto 2015. Den djurgårdsfostrade målvakten följde upp det med ytterligare stark turnering året efter i Helsingfors.

Vid sidan av sitt spel på isen gick Söderström också ut och berättade om sin kamp mot Aspergers syndrom .

Men JVM-succén räckte inte för att få chansen i sin klubb Djurgården.

Under förra säsongen satsade Djurgården på Mikael Tellqvist och Mantas Armalis som målvaktspar. Söderström var utlånad till Vita Hästen.

Valde att inte förlänga med Söderström

Inför den här säsongen trodde många att Linus Söderström skulle fylla luckan efter Armalis, men Djurgården valde i stället att satsa på Adam Reideborn.

– I det läget som vi befinner oss i på målvaktssidan har vi sökt en mer etablerad SHL-målvakt som komplement till Mikael Tellqvist och därför väljer vi att inte förlänga med Linus Söderström, sa Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson då.

Söderström hamnade i stället i HV 71 och där har han utvecklats till en av SHL:s absolut hetaste målvakter. Den storväxte Värmdökillen har levererat minst sagt imponerande siffror under sin debutsäsong i SHL. Inte minst under 2017, då han har släppt in minst mål per match och HV har bara förlorat en av de nio matcher som han har stått.

Tycker det är tid att gå vidare

Att Söderström var besviken över Djurgårdens agerande hymlar han inte med:

– Hur Djurgården betedde sig, jag ledsnade till slut. Nu stänger vi det här och går vidare, kände jag, berättade Söderström när Sportbladet pratade med honom tidigare under säsongen.

Samtidigt vill inte Söderström älta för mycket i Djurgårdens agerande:

– Det var länge sedan det hände och jag har gått vidare.