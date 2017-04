Matchboll HV71 – efter vändningen

Jönköpingslaget en seger från final

Underläge 0–2 inför andra.

Då bjöd HV71 på en mäktig vändning borta mot Malmö och vann med 4–2.

– Vi har en himla bredd i laget, säger Oscar Sundh, vars HV nu är en seger från final, till C More.

Foto: Bildbyrån

Mitt i all chock efter attentatet i Stockholm gjorde Malmö Redhawks och HV71 sitt för att få hockey-Sverige på andra tankar. Efter en tyst minut och inför fullsatta läktare drog det fjärde semifinalmötet i gång i högsta tempo – där Malmö fick en rivstart.

Frederik Storm gjorde 1–0 redan efter 15 (!) sekunder och comebackande Erik Forssell utökade till 2–0 efter 2.15.

”Magiskt”

– Vi klev på direkt och gav dem varken tid eller utrymme. Att få den starten inför fullsatta läktare, det var magiskt, säger Forssell till C More.

Men lyckan blev inte särskilt långvarig. HV71 käkade dunderhonung, åt sig in i matchen och reducerade till 2–1 genom supertalangen Lias Andersson 16.11 in i andra, innan Andreas Borgman fullbordade vändningen när han kvitterade till 2–2 knappt sju minuter in i tredje.

Tre minuter senare skickade Ted Brithén in 3–2 till HV.

”Plockade pucken för lätt”

– Det går fort när de får kontra. De plockade pucken för lätt från oss, säger Jesper Mattsson, assisterande tränare i Malmö.

Och mer skulle komma.

Med nio minuter kvar skickade Adam Almquist in 4–2 och därmed leder HV matchserien med 3–1 och har matchboll.

– Vi har en himla bra bredd. Jag älskar HV, att få spela med fantastiska spelare, säger Oscar Sundh (två assist), som dock inte har tagit ut något i förskott.

– Alla matcher har varit ruggit jämna. Vi var riktigt illa ute ett tag, men visade bra moral.

✓ Femte mötet spelas i Jönköping på söndag.